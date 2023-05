Festa della Mamma: 5 regali last minute per renderla felice

Mancano pochi giorni alla Festa della Mamma e ancora non avete trovato il regalo giusto? Oltre ai classici buoni regalo, su internet è possibile scegliere tra tante proposte interessanti in grado di arrivare entro il 14 maggio grazie alla consegna rapida.

Ecco alcune idee per un dono last minute per far felici le mamme.

Collana albero della vita

I gioielli sono sempre un regalo molto apprezzato e una collana è la scelta giusta per far felice la mamma. Il modello in argento stearling 925 è arricchito con un ciondolo che raffigura l’albero della vita simbolo di energia, forza e rinascita. Gli eleganti cristalli colorati rendono il ciondolo brillante. Il materiale privo di allergeni, nichel, cadmio e piombo libero non sbiadisce e non si ossida.

La collana formata da una chiusura a moschettone, ha il pendente che può essere separato dalla catena in modo da poterlo cambiare in base alle necessità.

Pro. La collana è ben fatta.

Contro. Per alcuni utenti il ciondolo è un po’ piccolo.

Scopri di più su Amazon

Set candele

Colorate e profumate, le candele sono perfette per creare un’atmosfera rilassante, il kit contiene 10 candele con una varietà di fragranze ispirate alla primavera, come soft blancket, clean cotton, vanilla lime, vanilla cupcake e alfresco afternoon. Gli ingredienti scelti e la cera di alta qualità, garantiscono un aroma delicato, inoltre, lo stoppino in fibre di cotone naturale al 100% assicura una combustione uniforme.

Pro. Le fragranze sono profumate e diverse dal solito.

Contro. Per alcuni utenti il costo è eccessivo.

Scopri di più su Amazon

Borraccia per acqua con infusori

Bere bevande salutari risparmiando denaro è possibile con questa borraccia con infusore, il modello capiente può contenere 946 ml d’acqua così da non doverla riempire frequentemente e portarla sempre con sé anche nelle giornate più calde. Realizzata in plastica Tritan completamente sicura e di alta qualità, è priva di bisfenolo. Le guarnizioni in silicone e la chiusura di bloccaggio garantiscono un oggetto a prova di perdite, infine, il design elegante con impugnatura antiscivolo e il beccuccio per bere facilmente, sono completati da un comodo gancio per il trasporto. Adatta alla maggior parte dei portabicchieri dell’auto non resta che scegliere il colore preferito da vostra madre.

Pro. La borraccia è bella e comoda.

Contro. La sacca porta borraccia per alcuni clienti è un po’ piccola.

Scopri di più su Amazon

Soprammobile con scritta love

A volte non si trovano le parole giuste per esprimere il proprio affetto nei confronti della mamma, ma se volete farle capire quanto le volete bene, il soprammobile con la scritta “Love” è il regalo giusto. Realizzato in acciaio inossidabile riciclato aggiunge un tocco in più a qualsiasi stanza e di sicuro conquisterà la persona a cui volete regalarla.

Pro. Il soprammobile è ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ piccola.

Scopri di più su Amazon

Borsa di paglia

Vostra madre ama le borse e gli accessori? Con l’arrivo dell’estate, la borsa di paglia è un must have! Il modello dallo stile retrò e manico rotondo è perfetto per le mamme che amano lo stile classico ed elegante. L’interno con sacca in stoffa e chiusura con laccetti, è completata da una taschina per il cellulare per conservare al sicuro il contenuto. Per rendere la borsa davvero unica potete completarla con un foulard a tema legato al manico e la bag diventerà davvero irresistibile.

Pro. La borsa è ben rifinita.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon