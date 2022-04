Passione per il giardinaggio? I migliori regali per la festa della mamma

Trascorrere la giornata all’aria aperta prendendosi cura del giardino e delle piante è un’attività che fa bene al corpo e alla mente.

La primavera è ormai arrivata ed è il periodo giusto per pensare alla cura dell’orto, spesso le mamme non vedono l’ora di dedicare il loro tempo libero alle piante e ai fiori.

Che sia un ampio giardino, un terrazzo o un balcone piccolo, alle mamme piace rifugiarsi tra il verde e godersi la bellezza della natura. Se abbiamo intenzione di fare un bel regalo in occasione della festa della mamma e sostenere la sua passione per il giardinaggio, ci sono tante idee da cui prendere ispirazione e rendere la giornata indimenticabile.

Cintura per attrezzi da giardinaggio

La cintura per attrezzi da giardinaggio, è uno di quegli oggetti di cui nostra madre non può fare assolutamente a meno. Pratica e comoda, evita di dover mettere gli attrezzi principali nelle tasche oppure di dover fare continuamente avanti e indietro verso la cassetta degli attrezzi. La cintura è dotata di una borsa con una grande tasca con zip e 5 piccole per contenere fino a 5-10 utensili, completata da un anello sul fondo, è perfetta per trasportare un martello. Realizzata con materiale di qualità per resistente agli strappi assicura una lunga durata, infine la cinta regolabile si adatta a ogni tipo di corporatura.

Pro. La borsa è comoda e robusta.

Contro. Per alcuni utenti la cintura dovrebbe essere più alta.

Attrezzi da giardinaggio

Un giardiniere provetto non può fare a meno dei suoi attrezzi e se abbiamo voglia di regalare a nostra madre un set adatto ad ogni situazione, questo kit fa al caso nostro. Realizzato con materiali resistenti come acciaio al carbonio, è antiruggine e indeformabile, inoltre l’impugnatura morbida, gommata e antiscivolo è ergonomica perfetta per ridurre l’affaticamento durante l’utilizzo. Il set formato da 82 pezzi include cesoie per erba, potatore bypass, cazzuola, cazzuola per innesto, forchetta, bottiglia spray, guanti da giardinaggio e molto altro ancora. Completata da una borsa degli attrezzi con 5 tasche esterne e l'anello elastico sopra la tasca per mantenere più strumenti in posizione, permetterà alla mamma di avere tutto quello che serve a portata di mano.

Pro. Il set è ben fatto.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Kit per coltivare i bonsai

Coltivare un bonsai trasmette energia e armonia, poi se nostra madre ama questo tipo di pianta, un regalo immancabile è il kit per far crescere l’alberello in vaso. Il set contiene 4 tipi di semi di bonsai da inserire all’interno dei 4 vasi in juta con rivestimento impermeabile, 16 dischi di terreno, 4 targhette in bambù da applicare sui vasi, cesoie e il libretto di istruzioni disponibile in 5 lingue per coltivare la pianta nel modo corretto. Non resta che prendersi cura dei bonsai in compagnia di nostra madre e trascorrere del tempo con lei.

Pro. Il kit per coltivare i bonsai è completo.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Inginocchiatoio da giardino

Praticare il giardinaggio deve essere un’attività comoda e piacevole, per prendersi cura di nostra madre possiamo regalarle un inginocchiatoio grande e spesso grazie alle dimensioni 40,7 x 25,1 cm. Ideale per proteggere le ginocchia da terra dura, bagnata e dalle pietre, è riempito con schiuma ad alta intensità. Il rivestimento in poliestere ha una comoda cerniera così da rimuoverlo facilmente e lavarlo ogni volta che serve. Il cuscino comodo e facile da trasportare, oltre ad essere leggero, è completato da una pratica maniglia.

Pro. I materiali sono di qualità e le dimensioni sono grandi.

Contro. Per alcuni utenti non è molto morbido.

Casetta per insetti

Proteggere gli insetti è molto importante e per farlo nel modo corretto possiamo regalare a nostra madre una casetta per insetti realizzata in legno di pino naturale, resistente agli agenti atmosferici, alta 28 cm e che diventa anche un elegante elemento di design. La struttura finemente levigata e i bordi arrotondati, dispone di diverse camere di incubazione con materiali di riempimento come trucioli di legno, legni rotondi, canne, pigne tutti pensati per rispondere alle diverse esigenze degli insetti e supportarli durante lo svernamento e la nidificazione.

Pro. La casetta è ben fatta e carina.

Contro. Per alcuni utenti il legno non è resistente.

Tavolo da giardinaggio

Se vogliamo prenderci cura di nostra madre e permetterle di coltivare la sua passione comodamente, possiamo regalarle il tavolo da giardinaggio. Realizzato in legno massello di abete ha un ripiano in metallo zincato resistente e facile da pulire, mantenere tutti gli attrezzi in ordine e al posto giusto sarà semplice e facile grazie ai 3 ganci laterali e ai ripiani aperti in doghe. Per conservare gli oggetti più importanti al sicuro, il cassetto sotto il ripiano e l’armadio nella parte inferiore, offre spazio extra per soddisfare le diverse esigenze. Il banco può sostenere fino a 100 kg, invece, il ripiano inferiore e l'armadietto possono sopportare fino a 80 kg.

Biglietto d’auguri con semi

Un biglietto è un modo per scrivere un pensiero affettuoso, ma se vogliamo che sia anche utile, possiamo scegliere quello ecologico da cui in pochi giorni nascerà una pianta di girasole. La cartolina con semi fornita di spazio sufficiente in cui scrivere una frase d’auguri, è realizzata in cartone riciclato e carta ecologica certificata FSC e racchiude una speciale torba con semi. Basta posizionarla vicino a una finestra, rimuovere il dischetto e bagnare la terra fino a quando non raggiunge 2-3 cm di altezza. Dopo aver coperto i semi dobbiamo innaffiarli con 2 cucchiai d’acqua 2-3 volte al giorno così da veder spuntare i primi germogli dopo alcuni giorni. Dopo qualche settimana, non resta che staccare la cialda dalla cartolina e travasala in un vaso.

Pro. Il biglietto è bello e originale.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scrub mani

Dedicarsi al giardinaggio può essere un’attività rilassante per la mamma, ma può rovinare le mani e quindi per regalarle una coccola in più possiamo pensare ad uno scrub. Mani e unghie diventeranno incredibilmente morbide con questo prodotto a base di aloe vera, la sua formula esfolia delicatamente la pelle, lasciandola nutrita in profondità ed eliminando le cellule morte, mentre l’olio d’oliva e l’olio di mandorle dolci le ammorbidisce proteggendole dalla secchezza.

Pro. Lo scrub è idratante.

Contro. Per alcuni utenti la profumazione non è piacevole.

