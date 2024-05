Festa della Mamma: Smartbox a partire da 29 euro

Il mese di maggio porta con sé una ricorrenza importante: la Festa della Mamma, domenica 12 maggio. Smartbox propone, quindi, un’ampia varietà di cofanetti a partire da 29 euro: soggiorni, sport&svago, benessere e gourmet.

Addio stress per due

1 esperienza relax per 2 persone: percorsi benessere, trattamenti viso o corpo, sauna, bagno turco, attività fitness e tanto altro.

Questo cofanetto offre una gamma di affascinanti rifugi dedicati al benessere, incantevoli destinazioni dove è possibile immergersi in momenti di puro benessere e cura del corpo. Con accesso alle migliori Spa, complete di sauna e bagno turco, trattamenti rigeneranti per viso e corpo, e molto altro ancora, questa esperienza di relax è un’opportunità imperdibile da condividere in coppia.

Prezzo cofanetto: 29,90 euro; validità: 3 anni e 3 mesi

Scopri di più su Amazon

Mille e una notte di magia

5.200 soggiorni per 2 persone, con possibilità di cena o momento relax in strutture selezionate

Splendide pause di 1 o 2 notti, arricchite da colazioni sontuose e, magari, da cene deliziose o trattamenti relax, offriranno il perfetto ritiro per due persone. Grazie a strutture attentamente scelte e dotate di ogni comfort, la decisione potrebbe essere difficile, ma la vacanza sarà un’esperienza di assoluto relax per la mamma.

Prezzo cofanetto: 99,90 euro; validità: 3 anni e 3 mesi

Scopri di più su Amazon

Auguri Speciali

20.000 esperienze fino a 4 persone, a scelta tra soggiorni, attività wellness, di gusto o svago

Un’entusiasmante avventura insieme alle persone care, grazie ad un’esperienza studiata appositamente per famiglie fino a 4 persone. Cosa comprende? Smartbox ha pensato a una variegata scelta di attività, come momenti di puro relax per chi ama prendersi cura di sé. Inoltre, si potranno selezionare suggestivi soggiorni o deliziose cene, ideali per soddisfare anche i palati più esigenti.

Prezzo cofanetto: 99,90 euro; validità: 3 anni e 3 mesi

Scopri di più su Amazon

Visita al Castello di Oliveto nel Chianti con degustazione di 7 Vini

Un’esperienza da gustare e vivere in due tra sapori tipici e panorami mozzafiato

Un viaggio enogastronomico in Toscana con una visita guidata presso il Castello di Oliveto, a breve distanza da Firenze. Situato nel cuore della zona vinicola del Chianti Colli Fiorentini, il Castello di Oliveto è una delle più belle ville fortificate della Toscana. Un corso sulla preparazione dei cantuccini toscani animerà gli amanti della cucina, per poi proseguire con una degustazione di 7 vini, perfetta per scoprire e apprezzare le eccellenze produttive della cantina.

Prezzo esperienza: 89,90 euro; validità: 3 anni e 3 mesi

Scopri di più su Amazon

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.