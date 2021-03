Festa del Papà: da Fossil due eleganti smartwatch

In occasione della Festa del Papà, Fossil vuole celebrare in questo giorno speciale tutti i papà con un orologio che si adatta perfettamente al loro stile.

Gli orologi ibridi sono indicati per i papà dallo stile classico, ma al passo coi tempi. Gli smartwatch sono, invece, perfetti per i più tecnologici.

Orologio ibrido Fossil

Da Fossil un raffinato smartwatch ibrido completamente nero, con cinturino in silicone da 22 mm e cassa in acciaio da 42 mm. Orologio, con lancette e display Always-On, che vanta diverse funzioni come cardiofrequenzimetro, monitoraggio attività e sonno, ricezione e visualizzazione di notifiche e promemoria dallo smartphone, visualizzazione di calendari e meteo, controllo della riproduzione musicale e molto altro ancora. Orologio compatibile con iPhone e smartphone Android. Elevata l'autonomia, con la batteria che può durare anche più di due settimane.

Scopri di più su Amazon a 173 euro

Smartwatch Fossil

Passiamo allo smartwatch Gen 5E, con tecnologia Wear OS by Google, disponibile in diverse varianti per tutti i gusti. Il display AMOLED da 1,19’’ ha numerosi quadranti personalizzabili ed ospita diverse app: dai pagamenti alla musica, dalle notizie al fitness. Ricordiamo anche l'altoparlante per avvisi acustici, per rispondere alle telefonate, per le risposte di Google Assistant e altro ancora. Smartwatch con monitoraggio attività e battito cardiaco e GPS integrato. È resistente all’acqua e la ricarica avviene in meno di un’ora.

Scopri di più su Amazon a partire da 229 euro