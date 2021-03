Festa del papà: 12 idee regalo sorprendentemente poco costose

La Festa del Papà è sempre più vicina, tanto che è arrivato il momento di pensare ai regali e all'organizzazione di questa giornata speciale. Che sia uno sportivo, un amante della tecnologia o del buon vino, abbiamo stilato una lista di 12 idee regalo sorprendentemente economiche, così da aiutarti a scegliere il regalo perfetto per il tuo papà e a renderlo felice senza svuotare il portafoglio!

Pantofole di Batman

Comode, belle e di buona qualità, queste pantofole hanno la suola in gomma e sono realizzate in 100% poliestere (è consigliata almeno una taglia in più). La scelta ideale per un super papà!

Regola barba Philips OneBlade

Un'idea regalo perfetta per papà curati e che tengono al loro aspetto, il regola barba di Philips è un prodotto che si caratterizza per l'ottimo rapporto qualità/prezzo. La tecnologia OneBlade consente di radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza, mentre il sistema Wet&Dry rende questo regola barba utilizzabile sia su pelle asciutta che bagnata, con o senza schiuma, anche sotto la doccia. Efficace sulla barba e delicato sulla pelle, è dotato di due lame OneBlade, un manico ricaricabile (batteria NiMH), un cappuccio di conservazione e tre pettini regola barba ad aggancio (1.3 e 5 mm).

Kit Stappa e Illumina per trasformare le bottiglie in lampade

Ideale come regalo per i papà che amano il fai da te, il kit "Stappa e illumina" ti permette di trasformare qualsiasi tipo di bottiglia (vino, birra, magnum, superalcolici, ecc) in una lampada: con un semplice gesto potrai creare infinite combinazioni di lampade e decori in linea con lo stile di ogni ambiente. Facilissimo da usare, comodo e di immediato risultato, il kit comprende tutto l'occorrente (paralume e lampadina esclusi) per trasformare una bottiglia in una lampada: cavo di 2 metri, interruttore e aggancio in gomma. Inoltre, il prodotto viene fornito in una piccola scatola, presentandosi bene anche come idea regalo.

Boccale per birra personalizzato

Perfetto per gli amanti del luppolo, questo boccale è prodotto da Royal Leerdam ed è realizzato in vetro di ottima qualità. Alto 15,5 cm, con un diametro di 9,5 cm e con una capacità fino a 50 cl, questo boccale può essere poi personalizzato con un nome o un testo a tua scelta tramite incisione con laser; dopo questo procedimento, inoltre, il boccale può essere tranquillamente lavato in lavastoviglie senza rischi.

Bracciale multifilo

Per papà super speciali ecco un bracciale casual multifilo in cuoio. Dal design semplice ed elegante, realizzato con materiali di buona qualità e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo bracciale da 20 cm si adatta bene a polsi di 16,5-18,3 cm, è dotato di una comodissima doppia chiusura (incastro + magnete) in acciaio inossidabile placcato in nero ed è composto da due fili in cuoio con sezione circolare, due con sezione quadrata e una treccia di maggiore grandezza. Inoltre, resiste bene al calore e all'usura, l'acciaio inossidabile è antiruggine e privo di nichel ed è confezionato in un sacchettino di velluto grigio con foglio di manutenzione e bigliettino regalo: approvatissimo!

Buono regalo digitale Amazon.it

Un regalo a colpo sicuro: il destinatario, infatti, potrà utilizzare il Buono Regalo per l'acquisto dei prodotti che più desidera. Inoltre, puoi personalizzare il tuo Buono Regalo Amazon a seconda dell'occasione o delle passioni del destinatario e puoi scegliere tra un buono da 20€, 25€, 30€, 40€, 50€ o decidere tu l'importo. I Buoni Regalo hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di emissione.

Orologio da polso al quarzo con design minimalista

Un'idea regalo perfetto per i papà attenti allo stile e alla moda, l'orologio marcato Burei si caratterizza per lo stile moderno, ultra sottile e leggero. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile mentre il cinturino è in metallo, è impermeabile fino a 30 m ed è dotato di un vetro minerale robusto e resistente ai graffi; inoltre, quest'orologio è analogico, dotato di movimento al quarzo e di un display con data e calendario, facile da leggere e da impostare. Infine, il cinturino è comodo e regolabile ed è disponibile in 22 colori diversi.

Blended Scotch Whisky di Johnnie Walker edizione Black Label

Il leggendario Blended Scotch Whisky di Johnnie Walker Black Label è un whisky pieno, complesso e molto equilibrato, dal sapore intenso dei frutti neri, della vaniglia dolce, scorza d’arancia e aromi di spezie e uvetta e dell'inconfondibile torbatura. Johnnie Walker Black Label è un’icona di eccellenza nell’arte della miscelazione e il suo è un whisky perfettamente equilibrato che può essere gustato puro, con ghiaccio, con acqua naturale o gasata, o come long drink accompagnato dal Ginger Ale.

Portachiavi in acciaio inox

Il regalo perfetto per il papà da parte di una figlia: questo portachiavi è realizzato in acciaio inox esi caratterizza per la presenza di due ciondoli, il più grande dei quali (35 mm) è decorato dalla dolcissima incisione "I'll always be your little girl, you'll always be my hero”(sarò per sempre la tua bambina, sarai sempre il mio eroe). L'incisione è fatta a mano e il portachiavi è impreziosito da un ciondolo più piccolo (15 mm) con la scritta "Dad".

Mercante in Fiera Deluxe Edition

Un grande classico del gioco da tavolo in un'edizione speciale, perfetto come idea regalo per la festa del papà e anche un po' per tutta la famiglia; capace di far divertire adulti e bambini, questa versione del Mercante in Fiera si arricchisce di fiches in plastica, un tabellone e una nuova variante di gioco tutta da scoprire! Con le 40 carte illustrate con immagini dai colori brillanti, questo è indubbiamente un gioco perfetto per passare del tempo insieme e divertirsi con tutta la famiglia. Età consigliata: dagli 8 ai 99 anni.

Set per padre e figlio/a: t-shirt + body neonato/a "Player 1 Player 2"

Questo è il set ideale da regalare ad un neo o futuro papà: il set, infatti, si compone di una maglietta da uomo con la scritta "Player 1" e di un body per neonato/a con la scritta "Player 2". Entrambi i capi sono realizzati in 100% cotone e la scritta, dall'effetto morbido, è stampata direttamente sul tessuto, di ottima qualità e resistente ai lavaggi. Di ottima fattura, questo set è disponibile in tutte le taglie e in tre colori diversi (nero, bianco e giallo).

Taccuino riutilizzabile intelligente

Il taccuino di Homestec è il regalo perfetto per papà tecnologici e artistici. Infatti, questo è uno smart notebook, in cui la "carta" è una superficie rivestita in plastica su cui si scrive uniformemente e che può essere facilmente cancellata. Dotato di 50 fogli (formato A5, 5.8''x8.3''), ovvero 100 pagine di cui 50 con punti e 50 con righe, ogni pagina può essere riutilizzata fino a 500 volte e con il taccuino è compresa una penna cancellabile. L'inchiostro si asciuga in 15 secondi e può essere cancellato o con la "gommina" presente sulla punta della penna o con un panno umido o con il calore dell'asciugacapelli. Inoltre, tramite l'applicazione "CamScanner" (compatibile con IOS e il sistema Android) potrai trasferire le tue note su qualunque dispositivo dotato di piattaforma Cloud, come ad esempio Google Drive, Evernote e Drop Box; questa applicazione è dotata di numerose funzioni molto utili, tra cui la possibilità di convertire l'immagine in testo.

