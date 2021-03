Festa del papà, idee originali per far contenti i nostri supereroi

Mancano pochi giorni alla Festa del papà e ogni padre merita di essere festeggiato nel giusto modo. Che si tratti di un neo-papà alle prese con biberon e pannolini o un papà esperto e attento, è importante dedicargli una giornata intera e coccolarlo nel modo giusto.

Anche se un biglietto fatto con le proprie mani o un abbraccio sono il dono più gradito, a volte è importante fare qualcosa di speciale, ecco perchè abbiamo selezionato per voi idee regalo pratiche e originali perfette in casa o ufficio per rendere felice il nostro principe azzurro e il nostro supereroe.

Per chi ama fare una ricca colazione: tazza

Il buongiorno si vede dal mattino, quindi perché non regalare una tazza da colazione? Non una semplice tazza, ma una speciale e magica, questo simpatico regalo è in grado di cambiare colore in base alla temperatura. Quando il liquido all'interno è freddo, il design della tazza è semplice ed essenziale grazie a un velo trasparente che copre qualsiasi immagine, riscaldando la tazza, il materiale termosensibile fa apparire l'immagine che è stata stampata. Non c'è niente di meglio per un papà che cominciare la giornata con la foto dei propri figli: non si scalderà soltanto il caffè, il latte o il cappuccino, ma anche il suo cuore.

Per i papà sportivi: infradito

Il nostro papà è super sportivo che non riesce a stare lontano dall'acqua o dalla piscina? Allora queste infradito sono il regalo giusto per lui. Il modello con fondo nero e base bianca, ha un design semplice e lineare, perfetto per accontentare ogni stile e gusto. Vogliamo rendere unico il regalo? Le infradito possono essere personalizzate è diventare un simpatico dono per i neo-papà. La stampa sublimatica di qualità fotografica è di grande effetto e un semplice pomeriggio al mare si trasformerà nell'occasione giusta per far vedere quanto il nostro supereroe è fiero di avere un figlio o una figlia dolci e affezionati.

Per chi non sa stare lontano dai fornelli: guantone

"Io sono tuo padre". Una delle frasi più celebri e parodiate di "Star Wars" è la scelta perfetta per rendere unico e divertente questo guantone da forno, realizzato in cotone e poliestere con uno strato termoisolante. Non è importante che il papà sia bravo in cucina, con questo regalo simpatico per il 19 marzo farà sempre un figurone e si divertirà a preparare ottimi manicaretti. Il guantone è anche elegante ed è stato realizzato con la tecnica della stampa digitale. Non bisogna essere appassionati di fantascienza e della saga di "Guerre Stellari" per apprezzarlo, ogni papà lo adorerà fin dal primo momento.

Per piacevoli gite: borraccia termica

La borraccia sportiva è un accessorio che non può mancare mai quando ci si avventura in escursioni in bicicletta o semplicemente si ama la vita all'aria aperta. Ogni papà potrà mostrare con fierezza quanto sono fantasiosi e speciali i suoi figli con questa borraccia personalizzata in alluminio. La tecnica sublimatica permette di ottenere un risultato nitido e preciso per quel che riguarda l'immagine stampata, una dolcissima dichiarazione d'amore nei confronti del nostro supereroe. La capacità è di 500 ml, una scorta d'acqua che rinfresca la gola e rende ogni esperienza sportiva il trionfo della tenerezza.

Un oggetto intramontabile: sfera con neve

La palla globo di neve non è un semplice soprammobile, questa sfera di vetro non tramonta mai, dunque perché non regalarne una il giorno della Festa del Papà? Si può personalizzare questo oggetto di arredamento con una nostra dedica speciale e una serie di temi davvero dolcissimi. Il papà aggiustatutto con la borsa degli attrezzi, due mani che si sfiorano per sottolineare il rapporto speciale tra figlio e genitore oppure l'immagine del Premio Oscar come "Miglior Papà" sono soltanto alcuni degli esempi con cui la palla può essere presentata. La neve che cade, poi, renderà il risultato finale ancora più romantico.

Per chi ama la musica: cassa altoparlante da doccia

Se il nostro supereroe ama ascoltare la musica in ogni angolo della casa, questa cassa altoparlante impermeabile gli permetterà di ascoltare il suo cantante preferito anche sotto la doccia. Il modello dotato di un livello impermeabile IPX7 ha una qualità del suono nitida e cristallina, mentre il basso è realizzato attraverso un driver ad alte prestazioni e un subwoofer passivo. Compatibile con iPhone, Smartphone Android, Tablets, Windows phone, grazie alla ventosa può essere posizionata sulle mattonelle o sul vetro della doccia, senza correre il rischio di staccarsi. Grazie al sistema Bluetooth la cassa può essere utilizzata anche in piscina o al mare con un'autonomia che dura fino a 7 ore. Con questo modello è possibile ricevere chiamate anche mentre si sta ascoltando musica e rispondere attraverso il microfono incorporato.

Per i neo papà: kit di sopravvivenza

Per i neo papà che vogliono migliorare o sono alle prese con pappe e pannolini, il regalo irrinunciabile il 19 marzo è il kit di sopravvivenza. Una mascherina per gli occhi per dormire indisturbato, dei tappi per le orecchie per isolarsi dai rumori, un maxi cerotto per la bocca, dei consigli divertenti per diventare papà D.O.C. e pronti a tutto, un diploma del papà per dirgli quanto siamo fieri di lui, un asciugamano del superpapà, una spilla e le istruzioni divertenti e spiritose, che spiegano nel dettaglio l'uso di tutto ciò che è contenuto in questo kit. All'interno della scatola non manca proprio nulla per festeggiare in modo divertente il nostro papà.

Per gli amanti del fai da te: bracciale magnetico

Se nostro padre ama prendersi cura della casa o fare piccoli lavori di manutenzione un accessorio immancabile è il bracciale magnetico. Leggero e portatile, permette di avere sempre a portata di mano viti e bulloni e tutte le parti piccole difficili da trovare anche all'interno della cassetta degli attrezzi o nelle tasche. Il bracciale con incorporato 15 magneti super potenti, può contenere saldamente chiodi, bulloni, punte da trapano e perni. Il modello regolabile per adattarsi perfettamente a qualsiasi polso è realizzato in tessuto resistente e traspirante, può essere utilizzato in qualsiasi situazione e stagione.

Per gli appassionati di film: lente di ingrandimento schermo smartphone

La serie tv preferita, il film che ama di più o la partita di calcio della squadra del cuore, se a nostro padre piace vedere la tv e vogliamo farlo insieme a lui in ogni momento della giornata, un'idea regalo originale da regalare il 19 marzo è la lente di ingrandimento per lo schermo dello smartphone. Lo speciale specchio ad alta definizione, non ha bisogno di batterie ed è compatibile con ogni tipo di telefono cellulare. Semplice da utilizzare è in grado di ingrandire fino a 3-4 volte ed è possibile regolare la distanza di visualizzazione in base alle dimensioni dello schermo in plexiglass per un effetto più nitido e tridimensionale. Ideale a casa o durante un viaggio, dobbiamo solo posizionare l'asta in base all'angolazione preferita e iniziare a vedere un film in compagnia del nostro eroe preferito.

Per prenderci cura di lui: lampada germicida

Nostro padre si è sempre preso cura di noi e se vogliamo fare lo stesso con lui, un regalo per la festa del papà originale, ma utile è la lampada germicida. Dotata di raggi uv ha due modalità di funzionamento: automatica e manuale. La prima utilizza un sensore con 4 tempi di lavoro: 10 minuti, 20 minuti, 40 minuti, 60 minuti che si azionano premendo due volte il pulsante di accensione, quella manuale invece ha un'impostazione di 30 minuti. La lampada si spegne automaticamente quando le persone sono vicine, se non viene rilevato un corpo in movimento entro 10 secondi, si accende automaticamente per uccidere il 99% dei batteri presenti nell'aria, inoltre, è pensata per eliminare anche la formaldeide, l'acaro della polvere e i cattivi odori. Il modello è costituito da una batteria da 2000 mAh, che può essere caricata con ogni supporto USB per un'autonomia che arriva fino a 4 ore, ma grazie al display a Led è possibile vedere la potenza e conoscerne il consumo in qualsiasi momento.

