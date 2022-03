Festa del Papà, regolabarba, robot aspirapolvere e bistecchiera: le idee regalo di Rowenta

La Festa del Papà sta arrivando e per celebrare questa occasione speciale, con Rowenta potete far felice un papà attento all’aspetto fisico con il regolabarba, se, invece, non rinuncia alla pulizia di casa, ma è in cerca di un aiuto in più, il dono giusto è il robot aspirapolvere. Per i più golosi, il regalo che di sicuro li farà felici è una bistecchiera per preparare deliziosi pranzetti.

Regolabarba ibrido Rowenta Forever Sharp

Per un papà che non rinuncia allo stile, ogni giorno è un momento speciale per creare il proprio look. Rowenta Forever Sharp è un pratico 3-in-1 per regolare, rifinire e radere la barba. Dotato di 3 pettini taglia efficacemente qualsiasi lunghezza:

1 mm per un taglio corto e preciso

3 mm per una barba di 3 giorni

5 mm per una barba di 10 giorni

L’apparecchio può essere utilizzato anche sotto la doccia ed è dotato di lame autoaffilanti 100% in acciaio inox che non devono mai essere sostituite. Il taglio preciso anche nei punti più difficili da raggiungere, consente un controllo perfetto senza irritare la pelle, inoltre, la lama e i bordi arrotondati garantiscono un comfort straordinario. La batteria agli ioni di litio fornisce 120 minuti di potenza costante, pensato per avere 2 mesi di tagli senza stress e senza il rischio che possa scaricarsi durante l’utilizzo.

Clicca qui per acquistare il regolabarba ibrido Rowenta

Robot Explorer Serie 60 Rowenta

Il nuovo robot aspirapolvere è perfetto per il papà che desidera avere casa pulita, ma è in cerca di un piccolo aiuto, l’apparecchio infatti è in grado di lavare e aspirare in una sola passata. Il sistema acqua force lava e aspira contemporaneamente, per un'azione 2 in 1, mentre i filtri di alta qualità permettono la rimozione del 99,9% di germi e batteri. Basta riempire il serbatoio d’acqua, agganciare il panno e una volta conclusa la sessione di pulizia, non resta che rimuovere il panno e lavarlo in lavatrice. Con i suoi 6 centimetri di altezza, è in grado di raggiungere anche le zone più difficili per rimuovere facilmente la polvere. Il suo sistema di movimento smart explorer 4.0 copre ogni angolo della casa avvalendosi di 3 modalità automatiche:

Methodical

Spot

Wall Fallow

Inoltre è dotato di tre livelli di aspirazione:

Eco

Standard

Boost

Explorer Serie 60 è ideale anche per le sessioni più lunghe grazie alla batteria agli ioni di litio ad elevate prestazioni, pensata per offrire fino a 90 minuti di autonomia. Il robot di Rowenta è compatibile con l’app gratuita Rowenta Robots che permette di attivare la sessione di pulizia con un solo tocco in qualsiasi momento, inoltre è compatibile con Google Home e Amazon Alexa, per avere casa pulita anche quando siete fuori casa.

Clicca qui per acquistare il robot Explorer Serie 60 Rowenta

Rowenta Optigrill bistecchiera

Per i papà che amano grigliare, ma non hanno a disposizione un terrazzo o un giardino in cui poterlo fare, un'alternativa è la bistecchiera OptiGrill! Facile da utilizzare, è dotata della tecnologia "Cottura automatica con sensori", che consente di rivelare in automatico il numeri di pezzi presenti sulla griglia e nello stesso anche il loro spessore così da poter regolare la temperatura e il tempo di cottura in totale autonomia. Versatile e pronta all'uso, anche per i meno esperti di cucina, la bistecchiera è dotata di sei programmi di cottura:

carne rossa

hamburger

pollame

sandwich

salsiccia

pesce

Il modello assicura risultati impeccabili perché consente di monitorare direttamente l'avanzamento della cottura attraverso degli indicatori di luce che vanno dal verde nel momento iniziale, al giallo per la cottura al sangue, fino al rosso quando gli alimenti sono pronti per essere gustati. Perfetta per avere un risultato efficiente, la bistecchiera raccoglie il fondo della cottura in un vassoio apposito per un risultato sano e una maggiore facilità di pulizia.

Clicca qui per acquistare Rowenta Optigrill bistecchiera