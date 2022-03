Festa del papà, le maglie più divertenti da indossare insieme ai bambini

La festa del papà si sta avvicinando, fare un regalo è sempre difficile perché si ha paura di essere scontati o poco originali. Un'idea diversa dal solito, che non sia la classica cravatta colorata, può essere la maglietta in versione Mini Me.

Non è una semplice t-shirt, è un capo d'abbigliamento simpatico che fa sentire ancora più uniti i padri e i figli da indossare durante una passeggiata o il tempo libero. Vediamo insieme le magliette più divertenti per i papà orgogliosi che non rinunciano al sorriso.

Per i padri più orgogliosi: maglietta mini me

Non c'è niente di meglio che rivendicare di essere fieri del proprio figlio con questa versione semplice, disponibile in bianco e nero. La maglietta per i papà ha una scritta semplice ma disegnata a caratteri cubitali, due sole lettere per dire di essere gli orgogliosi genitori del bambino. La t-shirt per i più piccoli è decorata con le parole Mini Me, per chiarire ulteriormente il concetto di questo rapporto privilegiato tra padre e figlio o figlia. Le magliette in 100% cotone dallo stile semplice ed essenziale sono perfette da indossare durante il tempo libero. Il materiale naturale dona una piacevole sensazione sulla pelle durante una passeggiata al mare o un pomeriggio passato al parco tra giochi e divertimenti.

Semplice e divertente: maglietta con boccale

Volete fare un regalo divertente ad un vostro amico o a vostro fratello? Allora la maglietta padre figlio è la scelta ideale. La t-shirt modello basic è semplice e ironica. Tutti anche i padri più responsabili ogni tanto si concedono uno strappo alla regola e un boccale di birra è la giusta ricompensa per riprendersi dalle fatiche di essere padre. Per riprendersi dalle fatiche di essere figli? Un biberon pieno di latte è immancabile. Le magliette in cotone a maniche corte, disponibili in due colori, il classico bianco e nero, possono essere indossate nel tempo libero o durante una serata al pub preferito.

Per chi è sempre affamato: maglietta con fetta di pizza

Se il papà e il piccolo amano mangiare, allora impossibile rinunciare a questa coppia di maglietta con body. La gustosa immagine della pizza sulla t-shirt del papà, viene completata dalla fetta che decora la tutina dell'orgoglioso bambino. Il body in cotone con stampa traspirante regalerà una piacevole sensazione alla pelle dei più piccoli. La tutina con scollo all'americana è facile da indossare, la chiusura sul fondo con bottoni a pressione è perfetta per i papà più maldestri e per cambiare il piccolo in pochi minuti.

Per i bambini che somigliano ai papà: maglietta copia incolla

Pensate che il piccolo vi somigli? Siete dei papà orgogliosi e volete dimostrare a tutti che voi e il vostro piccolo avete gli stessi occhi o lo stesso naso? Allora non potete farvi sfuggire questa coppia di maglietta e body. La classica frase "tale padre tale figlio" è sostituita da una versione più moderna, perfetta per gli amanti dei computer e della tecnologia. Il modello pensato per i bambini più piccoli ha una vestibilità comoda e pratica, il materiale morbido e confortevole può essere comodamente lavato in lavatrice senza correre il rischio di far sbiadire la stampa.

Per ritrovare la giusta energia: maglietta batteria scarica

Essere genitori a volte è stressante. Impegni, lavoro e la cura dei bambini assorbono ogni energia, ma basta un abbraccio o vedere il sorriso del piccolo e in un attimo si ha la carica giusta per riconquistare le forze. La maglietta disponibile in bianco e nero, con la sua stampa semplice e divertente racchiude tutto questo. Il modello pensato per gli orgogliosi padri di bambini o bambine è l'abbigliamento irrinunciabile durante un viaggio o una divertente giornata al parco trascorsa tra giochi e relax.

