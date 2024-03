Stile impeccabile per la Festa del papà: le idee regalo firmate Braun

La Festa del papà è un’opportunità per celebrare l’amore e il legame che ci unisce a loro. Trovare il regalo perfetto non è sempre semplice: i gusti, le necessità e gli stili sono sempre innumerevoli.

Che sia un papà sportivo, un tutto-fare, un appassionato di tech, di design o di beauty, Braun ha sempre una soluzione perfetta. Ecco perché, in occasione della Festa del papà, Braun ha selezionato i due device top di gamma, ideali per coloro che desiderano una rasatura perfetta, con Braun Serie 9 Pro+, ma anche per coloro che vogliono giocare con lo stile, con Braun BT9.

Rasoio Braun Series 9 Pro+

Series 9 Pro+ rappresenta il rasoio più efficiente della linea di prodotti Braun per una rasatura confortevole. Fiore all’occhiello è il sistema di rasatura 2 in 1 e la testina ProComfort che prepara alla rasatura, riducendo il numero di passate. Infatti, è proprio grazie alla testina radente di Braun che, con i suoi 5 elementi sincronizzati, si ottiene una rasatura profonda e delicata. Il prodotto offre una routine pre-rasatura a portata di clic: prima di raderti, posiziona la testina ProComfort sul rasoio per massaggiare delicatamente la barba e liberare i peli sotto la pelle.

Inoltre il rifinitore di precisione Pro è in grado di tagliare perfettamente anche i peli più lunghi. Infatti, Series 9 Pro+ è progettato per radere a fondo la barba di 1, 3 o 7 giorni.

Braun Series 9 Pro+ è impreziosito dalla custodia PowerCase per una ricarica più potente e maggiore autonomia, fino a sei settimane di rasatura, anche quando si è in viaggio. Il device vanta una potente batteria Li-Ion con 60 minuti di autonomia, Led Pro Display ed è 100% impermeabile. Infine la stazione SmartCare 6 in 1 pulisce, asciuga e ricarica il rasoio.

Regolabarba Braun BT9

ll Regolabarba Braun BT9 presenta la lama ProBlade, che taglia anche i peli più difficili: infatti, rispetto alle lame convenzionali con un angolo di rasatura di 66°, il design con angolo di 48° rende le lame più affilate del 35% per un taglio ancora più veloce. Inoltre, l’innovativa lama ProBlade evita lo spostamento dei peli, per un miglior comfort sulla pelle e le testine intercambiabili ProContour e ProDetail garantiscono una migliore precisione. Inoltre, il BT9 vanta anche un’elevata autonomia, fino a 180 minuti, con una sola ricarica. In aggiunta ai precedenti accessori, inclusi nella confezione troviamo: pettini per sfumature di barba e capelli, righello curvo per contorni perfetti e la base di ricarica. Ricordiamo, infine, i 5 anni di garanzia.

