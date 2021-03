La Festa del Papà firmata LG

LG propone interessanti idee regalo per la Festa del Papà. Nella vasta gamma del produttore coreano troviamo, infatti, vari prodotti ottimi come regalo per i papà appassionati di tecnologia.

Prodotti come il nuovo ed innovativo smartphone LG Wing o la soundbar LG SN5Y con una potenza di 400 Watt.

Soundbar LG SN5Y

La soundbar LG SN5Y è il regalo perfetto per i papà appassionati di cinema. Questa soundbar punta a soddisfare le esigenze dei clienti a tutto tondo offrendo un audio di alta qualità, connettività semplificata, funzionalità avanzate e design elegante. Il suono ricco e realistico è affiancato da tecnologie come DTS Virtual:X, Dolby Digital, High Resolution Audio, AI Sound Pro, per un audio coinvolgente e mozzafiato. Soundbar 2.1, accompagnata da un subwoofer wireless, con una potenza complessiva di 400 Watt.

Scopri di più su Amazon a 199 euro con uno sconto del 33%

Cuffie LG TONE Free FN7

Le cuffie LG TONE Free FN7 sono il regalo ideale per tutti i papà amanti della musica. Le cuffie LG TONE Free FN7 sono state sviluppate in collaborazione con Meridian Audio ed utilizzano un'avanzata tecnologia di soppressione dei rumori ambientali. Le nuove LG TONE Free True Wireless FN7 sono comode, robuste e perfette per tutti gli utilizzi anche grazie alla resistenza a schizzi d’acqua, pioggia e sudore. Cuffie con funzione Voice Command che permette di interagire con Google Assistant e Siri. Le cuffie LG TONE Free Wireless FN7 includono, inoltre, l’innovativa custodia ricaricabile dotata di tecnologia UVnano che, grazie alla luce ultravioletta, elimina il 99.9% di E. coli and S. aureus dalla parte interna dell’auricolare e dall’estremità in silicone ipoallergenico.

Scopri di più su Amazon a 179 euro

Smartphone LG WING

Regalare LG WING è una soluzione perfetta per tutti i papà multitasking, appassionati di intrattenimento, che amano creare contenuti e stare al passo con l’innovazione. LG WING presenta, infatti, un form factor unico nel suo genere: con un gesto è possibile ruotare il display OLED da 6,8 pollici di 90°, rivelando un secondo schermo da 3,9 pollici che consente nuove modalità di fruizione di contenuti sullo smartphone. LG WING amplifica le possibilità di multitasking mostrando due app simultaneamente, una per ogni schermo, oppure estendendo sui due schermi le funzionalità di app selezionate per migliorarne la fruizione. LG WING vanta tre fotocamere posteriori ed è equipaggiato, inoltre, con la Gimbal Motion Camera, la prima al mondo integrata in uno smartphone, che offre agli utenti funzionalità che solitamente si trovano solo su uno stabilizzatore reale, come il blocco per ridurre vibrazioni e sfocature.

Scopri di più su Amazon a 661 euro

Proiettore LG PF50KS

Ai papà amanti del cinema, in questo periodo saranno sicuramente mancate le emozioni di una proiezione su grande schermo e l’atmosfera unica delle sale cinematografiche. Perché allora non regalargli la stessa esperienza del cinema, ma nel salotto di casa? Il proiettore PF50KS è mini nelle dimensioni, ma grande quando si parla di qualità delle immagini. Grazie alla tecnologia di illuminazione a LED e un contrasto di 100,000:1 e alla risoluzione Full HD da 1920x1080 consente di ottenere immagini nitide e dettagliate anche in ambienti non completamente oscurati. Il proiettore portatile di LG si distingue, inoltre, per la sua componente smart che consente di collegarlo con semplicità a qualsiasi dispositivo. Grazie alla funzionalità Miracast Screen Mirroring, i contenuti di smartphone, tablet e PC possono essere visualizzati su grande schermo tramite una connessione wireless. Non manca, infine, la piattaforma webOS 3.5 con Youtube e altre app di streaming.

Scopri di più su Amazon a 490 euro