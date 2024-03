Le proposte di Samsung per la Festa del Papà: smartphone, TV e smartwatch

Per la Festa del Papà, Samsung propone una serie di idee regalo ottime per la vita di tutti i giorni, dalla produttività all’intrattenimento.

Galaxy S24 Ultra

Per i papà sempre al lavoro, Samsung propone il nuovo smartphone premium della serie S, Galaxy S24 Ultra. Grazie alla “Galaxy AI”, la tecnologia di intelligenza artificiale integrata sul dispositivo, ottimizzare la propria routine lavorativa è davvero semplice: per esempio, durante il tragitto per andare in ufficio, la funzione “Assistente Chat" consiglia risposte pronte alle e-mail.

Durante una chiamata di lavoro, grazie a “Traduzione Live”, esprimersi in modo chiaro e professionale in un’altra lingua sarà estremamente semplice; sarà altrettanto semplice organizzare una conferenza con un ospite internazionale perché “Interprete”, con la funzione di traduzione simultanea bidirezionale, abbatte ogni barriera e permette ai due interlocutori di comunicare in modo fluido e corretto.

Infine, prendere appunti è facile e veloce grazie ad “Assistente Note” e “Assistente Trascrizione” che permettono non solo di registrare la chiamata, ma anche di creare un riassunto dettagliato della conversazione. Galaxy S24 Ultra è dotato di processore Snapdragon 8 Gen 3 e S Pen.

Galaxy Watch6 Classic

Per i papà amanti del fitness e del benessere a 360 gradi, Galaxy Watch6 Classic è lo smartwatch progettato per affiancare l’utente nell'acquisire abitudini di vita più sane in ogni momento della giornata.

La serie Galaxy Watch6 vanta un design raffinato, un display ampio e luminoso e una completa interfaccia utente. Nello specifico, lo smartwatch guida l’utente nella valutazione della qualità del riposo notturno offrendogli un’analisi approfondita del sonno, ovvero: durata totale, cicli, ora del risveglio e grado di recupero fisico e mentale.

Le funzioni fitness diversificate, inoltre, tengono sempre alta la motivazione: ad esempio, la funzione “Composizione corporea” raccoglie misurazioni fondamentali, tra le quali il metabolismo basale e la percentuale di muscolo scheletrico, acqua e grasso corporei, per restituire un’istantanea esaustiva della forma fisica dell’utente.

Tv Neo QLED

Per tutti i papà amanti della tecnologia e dell’intrattenimento, la line-up Neo QLED è il regalo perfetto. Per chi cerca un’alta qualità dell’immagine e dei dettagli ultra definiti, i TV Samsung QLED sono dotati della tecnologia Quantum Dot con risoluzione 4K Ultra HD.

Per gli amanti del gaming non manca poi Gaming Hub, la piattaforma di giochi in streaming che, senza bisogno di console, mette a portata di mano migliaia di giochi in un unico luogo.

