Per la Festa del Papà, da Wiko due smartphone low cost

In occasione della Festa del Papà, Wiko - brand di telefonia franco-cinese - propone due interessanti smartphone low cost e dalla lunga autonomia.

Cellulari per festeggiare i papà con device che sappiano "alimentare" le loro passioni, renderli sempre più autonomi dal punto di vista tecnologico e grazie ai quali non sentirsi mai lontani, anche se distanti.

Y61 - Per il papà baby boomer dall'animo "smart"

Chi l'ha detto che essere un papà 4.0 è complicato? Grazie alla modalità Simple Mode supportata dall'Y61 è possibile organizzare in un'unica schermata le app e i contatti preferiti, ma anche le impostazioni così da avere sempre tutto a portata di mano senza dover chiedere aiuto ai propri figli. E con la batteria da 3000 mAh, l'autonomia è assicurata. Il display widescreen da 6" in formato 18:9, inoltre, rende la visualizzazione delle immagini ancora più chiara e il design ergonomico regala massimo comfort e maneggevolezza.

Smartphone con sistema operativo Android 10 (Go Edition). Inclusi nella confezione cover trasparente e film protettivo per il display.

Scopri di piu su Amazon.it a 77 euro

Wiko View5 - Per il papà che ha sempre tutte le risposte e non si "stanca" mai

Se il motto del vostro papà è "Don't stop me now" View5 gli offrirà un ulteriore boost di energia grazie ai 5000 mAh della batteria che garantiscono fino a 3 giorni di autonomia con una sola carica. E con il display senza cornici in formato 20:9 rivedere i goal della squadra preferita sarà un'esperienza ultra-immersiva, (quasi) come allo stadio! Mentre con la Quad Camera da 48 MP immortalare e condividere i traguardi del proprio figlio sarà un gioco da ragazzi. E per aiutare i figli con l'ultima ricerca? Basta un click sul tasto integrato di Google Assistant per avere tutte le risposte.

Scopri di piu su Amazon.it a 175 euro