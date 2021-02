Fontanella con sensore di movimento: il regalo per festeggiare e coccolare il nostro gatto

La festa nazionale del gatto è l'occasione giusta per prenderci cura del nostro felino e regalargli la fontanella con sensore di movimento

Il 17 febbraio si festeggia la Giornata Nazionale del Gatto, istituita nel 1990, è un appuntamento fisso per gli amanti dei felini. Compagni insostituibili sono dotati di un fascino irresistibile quindi impossibile non fargli un regalo per festeggiarli al meglio e la fontanella con sensore di movimento è la scelta ideale.

La fontanella garantisce la sicurezza dell'acqua potabile grazie al sistema di filtraggio che utilizza un filtro a carbone sostituibile, per purificare l'acqua, rimuovere peli, sporco e particelle di cibo ideale per fornire acqua fresca e pulita ai gatti.