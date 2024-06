Whirlpool Black Fiber: l’eleganza del nero anche in cucina

Arriva la nuova collezione Black Fiber di Whirlpool. Forno tradizionale e forno a microonde cambiano veste grazie a un’elegante finitura in acciaio inox dal colore nero caldo metallizzato e una finitura satinata texturizzata morbida, che si si uniscono alla più avanzata tecnologia Whirlpool.

Il forno W7 Black Fiber, grazie alla funzione Cook4, permette di preparare contemporaneamente fino a quattro piatti diversi, che necessitano della stessa temperatura di cottura. Il display LCD, con AssistedText, presenta simboli e suggerimenti semplici e chiari dall’accensione allo spegnimento e consente di accedere in maniera intuitiva a tutte le funzioni, per cucinare in modo semplice e pratico. Selezionando il tipo di cibo, il forno imposta il programma e il tempo di cottura corretti.

Il microonde W7 ha una capienza di 38 l, presenta 8 funzioni principali, fra cui il grill, e 29 automatiche tra cui SmartClean (ciclo che utilizza il vapore per sciogliere senza problemi lo sporco e pulire il forno velocemente), la tecnologia Crisp per fritture e dorature sempre perfette, e altre funzioni a vapore.

Questi due prodotti si aggiungono alla gamma W9 Black Fiber, composta anch’essa da forno elettrico a incasso e microonde abbinato.

Nel forno elettrico a incasso W9 Black Fiber, tra le molteplici funzioni, c’è il sistema autopulente pirolitico che sfrutta il calore per carbonizzare i residui di cibo e sporco, rendendoli più facili da eliminare.

Il microonde W9 ha una capacità di 31 l, è dotato di una tecnologia combinata che consente di fondere, in un unico elettrodomestico, le funzioni classiche del microonde e la flessibilità di cottura dei forni tradizionali. Inoltre il programma CrispFry, grazie a una combinazione di tecniche di cottura, permette di replicare le fritture con una quantità di olio inferiore rispetto al normale o in alcuni casi, addirittura senza.

Denominazioni tecniche

- Sigla Forno Black Fiber W7 built-in OM4 4S1 P BSS

- Sigla Microonde Black Fiber W7 built-in MD440 BSS

- Sigla Forno Black Fiber Whirlpool built-in W9 OM2 4S1 P BSS

- Sigla Forno Microonde Black Fiber Whirlpool built-in W9 MD260 BSS

Scopri di più su Amazon

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei