Forno a microonde glass design Samsung per una cottura croccante senza rinunciare allo stile

Il forno a microonde ormai ha assunto un posto fisso nelle cucine perché è versatile e permette un consistente risparmio di tempo quando si cucina. Lo sa bene Samsung che con il modello Glass Design Cottura Croccante è un concentrato di tecnologia dal design accattivante e dal colore originale perfetto per chi vuole avere una casa al passo con le ultime tendenza. Questa linea è disponibile in un’ampia gamma di colori come: carbone, grafite, porcellana, neve, cipria e pietra.

L’elettrodomestico è pensato per accontentare i gusti di tutta la famiglia con pietanze croccanti come cotte in un forno tradizionale grazie alla funzione Grill Fry che cuoce e griglia non solo cibi congelati, ma anche alimenti freschi come il pollo, senza l’utilizzo di olio, per avere risultati sani e gustosi.

La funziona Quick Defrost, scongela rapidamente ogni tipo di alimento, non si deve fare altro che selezionare i 5 più comuni: carne, pollame, pesce, verdura e pane, il peso, e il forno calcola automaticamente il tempo di scongelamento ottimale, preservando le sostanze nutritive. Inoltre, il triplo sistema di distribuzione diffonde le microonde in 3 direzioni, per raggiungere ogni punto da più direzioni e garantire una cottura più accurata e uniforme.

Il formo a microonde prepara pietanze deliziose riducendo sensibilmente il consumo energetico in modalità Eco e in standby, mentre non si cucina il forno utilizza solo l’energia necessaria per alimentare le funzioni essenziali.

Con la funzione Home Dessert bastano pochi tocchi per selezionare una delle 10 ricette pre-impostate e assaporare i propri dolci preferiti. Infine, con Auto Cook, il microonde offre varie opzioni per le pietanze preparate con maggior frequenza, come pasta e pollame.

Facile da pulire, la superficie interna liscia in ceramica non scolorisce nel tempo e ha un’efficacia antibatterica pari al 99,9%.