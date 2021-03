Festa del papà: forno pizza per far contenti i più golosi

Per i papà golosi che amano cucinare un’idea regalo per rendere unica la giornata dedicata a lui è il forno per pizza

La pizza è tra gli alimenti a cui è difficile resistere, lo sanno bene gli amanti della cucina che trascorrono il loro tempo libero dietro i fornelli a sperimentare ricette sempre nuove. Se anche vostro padre ama dilettarsi con farina, impasti e lievito, un’idea originale per la festa del papà è il forno per pizza.

L’elettrodomestico permette di cuocere in pochi minuti una pizza come quella del ristorante, ma direttamente in casa! Il segreto di un risultato degno dei grandi chef è proprio l’alta temperatura, fino a 400 gradi per pochi minuti. In questo modo si cuoce la pasta senza asciugare il condimento. Mentre i forni di casa non arrivano a queste temperatura, la pietra refrattaria del forno Delizia, raggiunge temperature elevate.

Inoltre, la pietra naturale con un diametro di 31,6 cm, assorbe l'umidità dell'impasto senza farlo bruciare, ma cuocendolo in modo omogeneo e creando la base croccante, per risultati ottimali anche con la pizza surgelata pronta in soli 3 minuti.

Il fornetto è ideale per cucinare velocemente anche dolci, pasticcini, carne, toast, castagne, biscotti, torte, panini senza formare odori o fumo grazie al termostato e al timer che indica quando la pietanza desiderata è pronta.

Con la sua potenza da 1200 Watt assicura un risparmio energetico maggiore rispetto ai forni tradizionali. Dotata di una paletta e di un ricettario, non vedrete l’ora di cucinare con vostro padre e gustare una deliziosa pizza in compagnia.