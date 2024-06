Nuovo forno per pizze Ooni Koda 2 Max disponibile in Italia

E’ disponibile in Italia il nuovo Koda 2 Max di Ooni Pizza Ovens, azienda leader nella produzione e vendita di forni domestici per pizza. Si tratta di un modello a gas da 24 pollici/61 cm, di ultima generazione, che permette di cucinare due pizze contemporaneamente.

Il prodotto è dotato di un termometro digitale che offre l’opportunità di connessione con il proprio smartphone, per un controllo della cottura anche a distanza.

Il Koda 2 Max è progettato per garantire facilità di utilizzo in ogni momento, grazie a molteplici funzioni e accorgimenti che migliorano l’esperienza di cottura. Tra questi, una protezione con vetro rimovibile per permettere la visione delle fiamme che assicura la tenuta del calore all’interno del forno, un ripiano in acciaio inox per appoggiare le teglie e girare le pizze con facilità e una pietra refrattaria da 20mm. La più spessa mai realizzata da Ooni, assicura che il forno rimanga caldo più a lungo, riducendo i tempi tra una cottura e l'altra.

Il gruppo di designer e ingegneri di Ooni ha impiegato oltre 8.000 ore per sviluppare l’innovativa tecnologia G2 Gas del nuovo Koda 2 Max, che garantisce una distribuzione uniforme del calore all’interno del forno per una rapida cottura della pizza. Inoltre, due potenti bruciatori a gas, con controllo indipendente, consentono di cucinare due pietanze contemporaneamente a temperature differenti. In questo modo è possibile, ad esempio, cuocere nello stesso momento una pizza napoletana da un lato e una focaccia in teglia dall’altro, oppure scottare il salmone a sinistra e cuocere la carne in una bistecchiera a destra.

Ideale per la cottura all'aperto, Ooni Koda 2 Max raggiunge i 500°C in soli 30 minuti ed è disponibile con un prezzo al pubblico consigliato di €999,000.

