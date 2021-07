Cibi sani e croccanti con la friggitrice Explore 6 di Electrolux

In estate o in inverno, impossibile resistere alla tentazione di godersi una bella frittura croccante durante una serata in compagnia. Per chi vuole conciliare la voglia di mangiare sano senza rinunciare al gusto, Electrolux ha in serbo la nuova friggitrice ad aria Explore 6.

L’apparecchio permette di realizzare piatti sani e appetitosi, in grado di combinare leggerezza e golosità.

Un flusso di aria calda circola al suo interno per cuocere gli ingredienti da ogni angolazioni e ottenere una consistenza croccante fuori e morbida dentro, utilizzando un solo cucchiaio d’olio.

Perfetto per la frittura, l’elettrodomestico è in grado di realizzare anche arrosti, grigliate e preparazioni al forno per accontentare ogni gusto.

Semplice ed intuitiva con un semplice tocco è possibile scegliere tra gli otto programmi di cottura preimpostati. Le ricette verranno cucinate in base al tempo e alla potenza adeguati tutto con estrema facilità.

Dal design accattivante, il colore grigio cromato e le finiture nere si adattano ad ogni stile. La friggitrice versatile è dotata di accessori come:

Vassoio raccogli grassi : il modello estraibile e integrato è pensato per far colare grassi e oli

: il modello estraibile e integrato è pensato per far colare grassi e oli Cerniera flottante: permette di grigliare cibi di diversi spessori perché la piastra superiore si adatta alle differenti altezze. Inoltre, le piastre possono essere bloccate e posizionate verticalmente così da occupare meno spazio una volta terminato l’utilizzo

La friggitrice

Explore 6 è perfetta per tutta la famiglia perché il cestello rimovibile è abbastanza ampio da contenere un intero pollo e portare a tavola pietanze golose ed equilibrate da condividere con i propri cari.