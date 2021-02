Friggitrice ad aria della Philips per una cena di San Valentino gustosa ma sana

Se quest’anno in occasione di San Valentino avete deciso di preparare una cenetta romantica al vostro partner, una soluzione per avere piatti gustosi ma sani è la friggitrice ad aria della Philips.

L’Airfryer Avance XXL è pensata per le coppie, ma anche per tutta la famiglia perchè è in grado di preparare un pollo intero e più di un chilo di patatine in una volta sola.

La friggitrice utilizza l'aria calda per cuocere i cibi preferiti con poco o senza olio aggiunto, inoltre, grazie alla tecnologia Twin TurboStar cattura il grasso in eccesso contenuto negli alimenti senza alterarne il gusto o la croccantezza.

Un turbine di aria calda avvolge l'intero cestello di cottura, per fritti salutari e il sistema Fat Reducer permette di intrappolare il grasso sul fondo dell'area di cottura per eliminarlo con facilità a fine preparazione.

La funzione di mantenimento della temperatura consente di servire i piatti quando lo desiderate, conservandoli in caldo fino a 30 minuti. Basta utilizzare l'interfaccia digitale con programmi di cottura preimpostati, che consentono di preparare con un solo tocco patate fritte, carne, pesce e cosce di pollo.

La tecnologia QuickControl consente di impostare sia la temperatura che il tempo di cottura per preparare i vostri piatti preferiti dalle grigliate, alla cottura al forno fino agli arrosti con tempi di preparazione ridotti grazie al potente motore e a un riscaldamento istantaneo, per un netto risparmio in bolletta.

Se siete in cerca di ispirazioni e spunti per nuovi piatti, l’applicazione Philips Airfryer è ricca di suggerimenti, guide e ricette facili da seguire.