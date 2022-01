Dire addio agli sprechi alimentari è possibile con il frigorifero LG Side by Side

Conservare gli alimenti correttamente è una buona abitudine per ridurre al minimo lo spreco alimentare, fortunatamente l’innovazione tecnologica, in questo ambito, può aiutarci ad avere comportamenti più sostenibili. Un esempio è il frigorifero della LG Side by Side, dotato della funzione InstaView Door-in-Door. Cosa vuol dire? Che basta bussare sul pannello di vetro e scoprire se il nostro alimento preferito è presente nel frigorifero senza essere costretti ad aprire la porta e disperdere così aria fredda.

Il pannello di vetro che si illumina con due semplici tocchi permette di avere una panoramica immediata su cosa contiene l’elettrodomestico garantendo ai cibi di rimanere freschi più a lungo perché non c’è dispersione d’aria, avere un costo minore in bolletta e soprattutto non acquistare doppioni perché si ha il contenuto del frigorifero sempre sotto controllo.

frigorifero LG è pensato per ridurre al minimo gli sprechi alimentari grazie ad una serie di funzioni che permettono di non far deperire il cibo e di conservarlo più a lungo. Ad esempio lacon colonnafa si che la temperatura all'interno del frigorifero raggiunga il livello impostato, ma soprattutto che rimanga uniforme per consentire una migliore conservazione degli alimenti. Per avere la temperatura sempre sotto controllo, la tecnologiariduce al minimo le variazioni dei gradi e assicura un raffreddamento uniforme 24 ore su 24 grazie anche alle bocchette di ventilazione situate nella parte anteriore del frigorifero realizzate per ristabilire più velocemente la temperatura. Frutta e verdura, poi, conserveranno il giusto livello di umidità, in base alla modalità impostata attraverso l'utilizzo dei selettori.

Per gestire la temperature e le differenti funzioni, non è necessario essere in casa, con l'app LG SmartThinQ è possibile regolare le impostazioni del frigorifero da remoto tramite Wi-Fi.

Il modello dal design accattivante è reso ancora più elegante della porta UltraSleek che ne esalta la praticità di utilizzo, senza dimenticare l’efficienza. Il frigorifero a doppia porta, ha una capacità interna fino a 635 litri ed è arricchito da un elegante distributore di acqua con innovativo fabbricatore di ghiaccio integrato nella porta, mentre il Led UV Nano assicura acqua fresca e pulita in ogni momento, riducendo fino al 99.9% di batteri.

