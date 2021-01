Fantasia, precisione e potenza con il frullatore Explore 7 della Electrolux

Tritare, emulsionare, amalgamare: il frullatore è un piccolo elettrodomestico fondamentale in cucina se si vuole preparare con semplicità gustosi smoothies, creme o vellutate in poco tempo.

Con il nuovo frullatore Explore 7 di Electrolux, contraddistinto da un’elegante finitura sabbia, è possibile preparare tutto quello che volete velocemente ed è adatto anche nelle cucine di piccole dimensioni perché poco ingombrante.

Grazie alla caratteristica inclinazione di 10 gradi, dà un nuovo sapore a tutte le preparazioni e con ben 4 programmi di ricette preimpostate - smoothies, zuppe, bevande e tritaghiaccio - ha un’interfaccia con pulsanti touch a luci LED semplice ed intuitiva. Dotato di controllo di velocità intelligente, il sistema imposta in maniera automatica il ritmo ideale tra i 3 livelli a disposizione oltre a Smart Pulse, la funzione esclusiva in grado creare le giuste consistenze per ogni singola ricetta.

La caraffa in tritan graduata e il gruppo di lame, garantiscono il perfetto mix tra velocità e temperatura grazie all’innovativa tecnologia PowerTilt: in questo modo si evita il surriscaldamento degli ingredienti che conservano tutte le loro proprietà nutritive, freschezza e colori.

Che si tratti di creme di frutta secca o bevande di soia, grazie al motore da 900 W e al filtro in dotazione, Explore 7 permette di realizzare con estrema semplicità tutte le preparazioni e portarle con sé, a lavoro o in palestra, con la pratica borraccia take away.