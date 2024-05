Le novità gaming di Trust per una postazione da gioco perfetta

Realizzare in casa propria una postazione da gaming completa non è sempre così facile. Trust propone, quindi, una selezione di accessori gaming di qualità e a un prezzo accessibile, ideali per accompagnare anche le sessioni di gioco più lunghe e intense. Prodotti dal look appariscente, dalle complete caratteristiche e per tutte le tasche.

Tastiera GXT 833 Thado

Da Trust una tastiera compatta da gaming, in metallo, con illuminazione LED multicolore. Prodotta con il 69% di plastica riciclata e con un design ecosostenibile e compatto, la tastiera Thado garantisce fino a 10 pressioni simultanee dei tasti. Grazie alla piastra posteriore in robusto metallo con piedini in gomma antiscivolo, la tastiera garantisce robustezza e stabilità.

Scopri di più su Amazon in offerta a 19 euro

Cuffie GXT 415P Zirox

Trust propone anche le cuffie gaming GXT 415P Zirox over-ear, progettate per PC, laptop e console. Con un peso di soli 244 grammi, le Zirox vantano un design comodo e leggero e driver da 50 mm. Il microfono pieghevole si inserisce comodamente nelle cuffie. Disponibili in quattro diverse colorazioni: Booster Black, Winning White, Brilliant Blue o Powerful Pink.

Scopri di più su Amazon in offerta a 16 euro

Mouse GXT 110 Felox

Proseguiamo la nostra rassegna con il mouse GXT 110 Felox, da gaming, illuminato e wireless. Periferica con velocità regolabile del mouse, sei pratici pulsanti e batteria con un’autonomia di 80 ore. Disponibile in due diverse colorazioni: Boomster Black o Winning White.

Scopri di più su Amazon in offerta a 19 euro

Casse GXT 611 Wezz

Da Trust anche gli speaker stereo GXT 611 Wezz dallo stile inconfondibile. Il Wezz è uno speaker coloratissimo con la parte anteriore completamente decorata, con illuminazione RGB e diversi effetti luminosi che possono persino cambiare con il ritmo della musica. Inoltre, il suono e la luce possono essere controllati con un telecomando separato in dotazione, per una maggiore comodità.

Scopri di più su Amazon in offerta a 27 euro

Sedia Gaming GXT 704 Riye

Dal design futuristico e accattivante, la sedia Riye è stata creata appositamente per garantire comfort e resistenza. Con schienale completamente regolabile, sedile inclinabile e bloccabile e braccioli imbottiti e pieghevoli.

Scopri di più su Amazon a 138 euro

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.