Il segreto per un’estate fresca e golosa: la Gelatiera Ninja Creami

Quest'estate sarà possibile immergersi nell'arte della preparazione del gelato artigianale direttamente nella propria cucina grazie alla gelatiera Ninja Creami, che trasforma ingredienti semplici in gusti irresistibili e personalizzati, per vivere un'esperienza culinaria che farà scoprire a grandi e piccini il piacere di creare il proprio gelato!

Perché preparare gelati e sorbetti con la gelatiera Ninja Creami NC300EU è il must have dell’estate 2023?

Perché permette di creare gusti unici ed esplorare una vasta gamma di possibilità, utilizzando frutta fresca o secca, cioccolato, spezie e molto altro ancora. Si può dare libero sfogo alla propria creatività, inventando gusti che soddisfano i desideri di tutti i golosi.

Si possono scegliere ingredienti di alta qualità e optare per prodotti biologici, latticini freschi, frutta di stagione e ingredienti naturali, evitando additivi e conservanti. Questo permetterà di creare un gelato più salutare, in linea con le proprie preferenze ed esigenze dietetiche.

Crea momenti unici di condivisione con la famiglia e gli amici, che verranno coinvolti nella scelta dei gusti e nella preparazione e personalizzare del proprio gelato o sorbetto. Si può diventare abili gelatieri, divertendosi e, nello stesso tempo, deliziando il palato di tutti.

La gelatiera Ninja Creami è in grado di trasformare tutto (o quasi) in gelato. Grazie, infatti, ai 6 programmi preimpostati (Gelato, Gelato artigianale, Sorbetto, Smoothie, Gelato light e Frappè) è possibile preparare non solo gelati, ma anche bevande, dessert e sorbetti per ogni occasione e momento della giornata. I componenti sono tutti rimovibili e lavabili facilmente in lavastoviglie per una migliore pulizia.

La preparazione è davvero semplice: basta riempire l’apposito barattolo con gli ingredienti scelti, congelare per 24 ore, inserirlo nella gelatiera Ninja e iniziare la mantecatura. In pochi minuti il gelato sarà pronto.

Usando il programma Extra è possibile, inoltre, personalizzare il livello di golosità (e calorie), distribuendo uniformemente gocce di cioccolato, caramelle, nocciole o biscotti sbriciolati per avere una delizia ancora più gustosa.

Non resta quindi che provare la gelateria Ninja Creami per vivere momenti di dolcezza, scoprendo il piacere del gelato fatto in casa!

Ma non è tutto! Solo per pochi giorni, infatti, la gelateria Ninja Creami è in offerta su Amazon con uno sconto dell’11%: approfittane subito!

Scoprila in vendita su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!