Crema, cioccolato, frutta fresca: goditi i gusti dell’estate con la gelatiera KitchenAid

Ogni anno aspettiamo con ansia l’arrivo dell’estate, non solo per le vacanze e il sole, ma anche per goderci il piacere di un delizioso gelato. Che sia alla frutta o alla crema, con latte o vegano, il gelato è il compagno perfetto per le lunghe giornate estive. KitchenAid propone la sua Gelatiera che, in combinazione con la Planetaria Artisan, permetterà di riscoprire il piacere di preparare gelati cremosi, sorbetti freschi e dolci dessert direttamente a casa propria, esplorando una vasta gamma di sapori e ingredienti.

La Gelatiera ha un design unico, con una ciotola da 1,9 litri dotata di due maniglie di facile impugnatura che semplificano il posizionamento e la rimozione dal corpo della Planetaria. Da congelare 16 ore prima di ogni preparazione, la gelatiera permette di ottenere un gelato dalla consistenza morbida e cremosa. Infine, la frusta in poliacetal, robusta e resistente, miscelerà gli ingredienti in una crema uniforme, rendendo molto facile il processo di amalgamazione.

Dopo solo 2-4 ore di riposo in congelatore, la tavola si riempirà di gustosi dessert colorati e freschi.

L’accessorio si integra perfettamente con la Planetaria nella nuova colorazione Blue Salt. Con elevate prestazioni e una tecnologia avanzata, questo prodotto iconico di KitchenAid è reso inconfondibile dal suo design, moderno ma contemporaneamente senza tempo ed elegante.



Con la Planetaria Blue Salt e le sue 10 velocità, gli ingredienti più freschi si amalgamano in pochissimo tempo, per ottenere un gustoso gelato artigianale. La ciotola capiente della Planetaria e i suoi tanti accessori, sono lavabili direttamente in lavastoviglie in totale comodità. Questo prodotto, inoltre, è molto resistente: grazie alla struttura di metallo zincato e i 5 anni di garanzia.

Schede tecniche e prezzi

Accessorio Gelatiera 5KSMICM

- Materiale esterno ciotola: plastica ABS

- Materiale interno ciotola: alluminio

- Materiale guarnizione ciotola: silicone

- Materiale frusta: POM o poliacetal

- Materiale struttura: nylon rinforzato con fibra di vetro

- Dimensioni (A x L x P): 17,8 x 28 x 21,6 cm

- Accessori standard: ciotola per gelatiera da 1,9 L, frusta, gruppo motore

Prezzo al pubblico: 169,00 €

Planetaria Blue Salt 5KSM195PSEOA

- 5 anni di garanzia

- Potenza: 300 W

- N° di giri al minuto: 58-220

- 10 livelli di velocità

- Ciotola da 4,7 litri con manico ergonomico e finitura opaca, ciotola in acciaio inox da 2,8 litri,

frusta a lame orizzontali, frusta per bordi flessibili, gancio, frusta a 6 fili. Avvolgicavo in

dotazione

- Dimensioni (A x L x P): 36 × 24 × 37 cm

- Prezzo al pubblico: 849€

