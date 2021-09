La giacca per viaggiare sicuri e comodi in moto

Se c’è un mezzo che esprime in pieno in senso di libertà, di sicuro è la moto. Gli appassionati delle due ruote amano isolarsi dal mondo e vivere pienamente la loro passione, scaricando al tempo stesso la tensione fra una curva e l’altra. Viaggiare in moto, però, significa anche essere comodi e indossare l’abbigliamento più adatto, in primis il giusto giubbino. Questo capo deve garantire un’adeguata protezione dal vento, dagli agenti atmosferici, oltre ad assicurare una buona sicurezza nel caso malaugurato di una caduta. Quando si acquista un gubbino, dunque, bisogna valutare tante caratteristiche e dettagli.

Il giubbino può essere realizzato in pelle o in poliestere, in grado di resistere ai danni dell’usura e del tempo, inoltre deve avere inserti realizzati in materiali tecnici per che riescono a proteggere in caso di cadute.

Quando si viaggi in moto, gli spostamenti possono essere lunghi o brevi, l’importante è indossare un capo impermeabile, traspirante così da evitare di sudare e rimanere asciutti durante le giornate umide e piovose.

La giacca poi, per essere efficace deve avere la predisposizione per l’inserimento dei supporti nei punti più fragili del corpo come spalle, gomiti e schiena.

Se amate andare in moto anche in inverno o quando fa freddo, allora non potete fare a meno del giubbino A-Pro.

Realizzato in materiale ad alta resistenza, il tessuto impermeabile con cuciture di rinforzo, vi permetterà di affrontare lunghi viaggi anche nelle giornate particolarmente piovose e in quelle particolarmente fredde. Infatti, il capospalla è completato dal gilet termico estraibile e lavabile per avere un accessorio sempre pulito e adatto per affrontare l’inverno.

Disponibile in differenti colori come total black se amate lo stile minimal, ma anche con inserti rosso-bianco, bianco-blu e bianco nero per non passare inosservati avrete sempre un aspetto elegante e di tendenza. Il design ergonomico è completato da tasche esterne frontali in cui conservare gli oggetti da avere sempre a portata di mano e quella interna per conservare chiavi, portafoglio e gli oggetti più preziosi.

Il modello è completato da inserti rimovibili su spalle e gomiti, e dalla tasca in cui inserire il paraschiena. In questo modo il

giubbino diventa comodo e confortevole pronto per affrontare ogni viaggio in totale sicurezza.