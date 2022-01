Affrontare il freddo è più semplice con il gilet riscaldato

Se trascorrete molto tempo all’aperto per lavoro o per sport in inverno avete bisogno di un abbigliamento adatto alle temperature. Con il freddo, infatti, è difficile allenarsi o lavorare, ma nello stesso tempo l'indumento deve essere pratico. La soluzione da avere assolutamente nel vostro guardaroba è il gilet riscaldato, facile da indossare sotto i normali vestiti permette di rimanere al caldo con una temperatura costante.

Tra questi potete scegliere il gilet Conqueco, dotato di un rivestimento esterno in poliestere con un indice di impermeabilità di 6000 mm / H2O, ha l’interno in velluto caldo e confortevole. Il tessuto nello stesso tempo è antivento e idrorepellente, in questo modo il gilet è traspirante e permette di allontanare il sudore dal corpo. Il design semplice e adatto ad ogni look è completato da una cerniera e da due tasche laterali con chiusura a zip per avere al sicuro i vostri oggetti.

Questo modello dispone di quattro elementi riscaldanti realizzati in fibra di carbonio posizionati sul colletto, sulla parte centrale della schiene e sul lato destro e sinistro del petto per avere la distribuzione uniforme del calore. A differenza di alcuni giubbotti che forniscono una sola impostazione della temperatura, il gilet è fornito di:

Modalità alta : ha una durata di circa 3,5-5 ore di lavoro e arriva fino a 45-55° C

: ha una durata di circa 3,5-5 ore di lavoro e arriva fino a 45-55° C Modalità media : l’autonomia corrisponde a circa 5-6,5 ore di lavoro e la temperatura varia dai 35 ai 45° C

: l’autonomia corrisponde a circa 5-6,5 ore di lavoro e la temperatura varia dai 35 ai 45° C Modalità bassa: vi accompagnerà durante 10-12 ore di lavoro e la temperatura sarà di 30-40° C

Il pulsante di selezione della temperatura si trova sulla parte anteriore del giubbotto, sopra una tasca sul petto per regolarlo facilmente in ogni momento della giornata.

Il gilet utilizza la fibra di carbonio import 24k che non solo regala un calore duraturo, ma nello stesso tempo riscalda in pochi secondi. Infatti, con la modalità di preriscaldamento avrete la possibilità di indossare un capo già caldo durante le giornate più fredde dell’inverno.