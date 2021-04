Tanti giocattoli e biciclette per bambini a prezzi scontati con le Offerte di Primavera di ShopToday

La primavera è la stagione in cui tutto si risveglia, non solo la natura, ma anche la curiosità dei bambini, stimolati dai colori e dalla vivacità tipica di questo periodo.

Per fargli trascorrere il tempo in allegria e allo stesso tempo assecondare questa voglia di scoprire, i giochi da fare sia in casa che all’aperto sono davvero tanti. Dai puzzle per stimolare il loro intelletto fino alla bicicletta per fargli “esplorare” il mondo, le idee non mancano e possono trasformarsi in uno splendido regalo grazie a prezzi scontati

Dressy: Puzzle dei vestitini magnetici

Sviluppare la creatività e la fantasia dei bambini è fondamentale e con questo puzzle i piccoli potranno divertirsi in compagnia dei loro amichetti. Il gioco permette di cambiare i vestiti ai due simpatici protagonisti per dare un look originale ai personaggi attraverso infinite combinazioni. Facce, capelli, espressioni, vestiti, scarpe: in un attimo si potranno avere outfit differenti in modo semplice e veloce. Grazie alle apposite impronte e all'alto spessore, i pezzi si incastrano facilmente e non sfuggono dalle mani dei più piccoli. Inoltre, le calamite poste nella parte posteriore fanno si che i singoli pezzi non possano scivolare dalla base. Il gioco creativo stimola l'osservazione e la coordinazione dei movimenti, ideale per passare tante ore di gioco in totale sicurezza.

PlayLab: Ordina Associa e Avvita

Ordina Associa e Avvita è un gioco che stimola la manualità e l’associazione e si ispira ai principi di Maria Montessori. I piccoli divertendosi riusciranno a sviluppare l’autonomia, la capacità dell’apprendimento e problem solving. Realizzato in materiali sicuri per i bambini, nella scatola sono incluse 4 schede illustrate in cartoncino robusto perfette per resistere al tempo e alla vivacità dei bimbi, 8 viti e 8 dadi di plastica colorata da abbinare e avvitare al posto giusto. Adatto ai piccoli dai 3 ai 5 anni, non vedranno l’ora di divertirsi in compagnia di mamma e papà

FantaColor Labirinto

Con il Labirinto FantaColor i bambini potranno vivere una meravigliosa avventura sensoriale spostando i chiodini lungo i percorsi, liberi di far ricorso alla loro fantasia. I piccoli potranno trovare la loro strada muovendo i chiodini colorati avanti o indietro, seguendo le figure degli sfondi o scegliendo di seguire le indicazioni contenute nelle schede incluse. Il gioco estremamente sicuro è adatto ai bambini dai 2 ai 5 anni perché i chiodini, in tre colori primari su una faccia e in 6 colori primari e secondari sulla seconda, non possono essere staccati. Perfetto per giocare in piano o in verticale, grazie ai piedini in gomma antiscivolo il gioco è adatto ad ogni superficie. I colori e le forme sono stati studiati per sviluppare le basi del pensiero logico, la coordinazione occhio-mano e accompagnare i piccoli durante la crescita.

Bicicletta Bimbo VM 512 STREET GANG

Correre all’aria aperta sulle due ruote affascina tutti i bambini e la primavera è la stagione dell’anno in cui si possono trascorrere più ore immersi nella natura. Per rendere emozionante ogni percorso, le biciclette diventano il mezzo giusto per divertirsi e imparare a pedalare. Il telaio è realizzato in acciaio e il colore blu rende ideale questo modello per ogni bambino che non resisterà alla sella con decorazioni fiammeggianti. Le ruote di spessore doppio sono sicure e il modello è adatto ai piccoli che si avvicinano per la prima volta alla bicicletta grazie alle rotelle. Il dettaglio che fa la differenza è il porta casco montato sulla ruota posteriore per pedalare in totale tranquillità.

Bicicletta Bimba VM 512 STREET GANG

Non c’è niente di meglio di una bella pedalata in primavera per apprezzare le temperature miti e le belle giornate. Per i piccoli fare un giro in compagnia di mamma e papà può essere un’esperienza divertente ma con questo modello si può fare senza alcun rischio. Di un bel colore rosso vivo è adatta alle bambine, ma anche ai maschietti, i parafanghi in plastica bianca sono l’elemento in più che rendono ancora più elegante questa bicicletta. Il telaio in acciaio robusto e resistente si sposa con la comoda sella per ore spensierate in mezzo alla natura. Il modello è dotato di rotelle per permette ai bambini di imparare come andare in bici con tutta calma, senza dimenticare il casco che può essere conservato nel comodo bauletto.

