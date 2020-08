4 giochi con le carte da portare in viaggio e al mare

I giochi di carte possono essere un ottimo modo per passare il tempo in spiaggia, soprattutto quando si è in compagnia dei propri amici. Le prime ore del pomeriggio, per esempio, sono l'ideale per divertirsi sotto l'ombrellone, riproponendo giochi classici e intramontabili o scoprendone di nuovi.

Ecco allora 4 giochi di carte da portare in viaggio e al mare, perfetti da proporre ai propri amici per trascorrere ore di puro divertimento!

Il gioco Monopoly Deal racchiude tutto il divertimento del classico Monopoly in un veloce gioco di carte. Ha 110 carte, che includono Carte proprietà, Carte affitto, Carte casa e hotel e Carte proprietà convertibili, ed il primo giocatore che otterrà 3 set di Carte proprietà completi di diversi colori sarà il vincitore. Perfetto da portare in viaggio, in spiaggia o dovunque tu voglia, Monopoly Deal è un gioco dal ritmo elevato, in cui ogni partita dura soltanto 15 minuti: c'è tutto il tempo per una rivincita!

La Vendemmia è la seconda edizione del gioco di carte Coco Rido, un party game da giocare con gli amici, irriverente, cinico ed esplicito, ma che assicura risate a crepapelle!

Composto da 132 carte domanda + 468 carte risposta, Coco Rido ha regole semplici, è l'ideale per giocare in gruppi numerosi, ma non è adatto a persone particolarmente sensibili o impressionabili: riferimenti sessuali, frasi dissacranti e contenuti politically incorrect ed espliciti caratterizzano infatti ogni momento del gioco. Un gioco per adulti, pensato da adolescenti e prodotto da bambini, con un'altissima capacità di creare combinazioni surreali e doppi sensi impertinenti!

Non c'è età, regione, nazionalità, interessi che tengano: dall’anno della sua nascita UNO è un gioco amato praticamente da tutti. 112 carte per gioire, esultare, arrabbiarsi e ed emozionarsi insieme alla famiglia o agli amici, perfette per divertirsi in viaggio o al mare, UNO è diventato un gioco cult a livello mondiale per la concentrazione di divertimento contenuta in un solo mazzo di carte. Inoltre, è semplicissimo da imparare, è adatto ai giocatori da 7 anni in su e a anche a gruppi numerosi (da 2 a 10 giocatori). Attenzione però: può creare dipendenza!

Exploding Kittens è il gioco più esplosivo degli ultimi anni, una versione altamente strategica e potentemente felina della roulette russa. I giocatori pescano carte fino a quando qualcuno non pesca una carta Exploding Kitten: a quel punto quel qualcuno esplode ed è eliminato dal gioco, a meno che non abbia nella propria mano una carta Disinnesgatto che possa disinnescare l'esplosione. Tra puntatori laser, grattini sulla pancia e sandwich di erba gatta, Exploding Kittens è un gioco veloce e divertente, ideale per chi ama i gattini e le esplosioni!

