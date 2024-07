Scacco al Re! Storia e curiosità per la Giornata Internazionale degli Scacchi

Preparate le vostre scacchiere, perché il 20 luglio è la Giornata Internazionale degli Scacchi! Un giorno dedicato a celebrare questo gioco antico e strategico che continua ad appassionare milioni di persone in tutto il mondo. Il successo del gioco degli scacchi in Italia, infatti, continua a crescere: attualmente si contano quasi 22.000 iscrizioni alla FSI - Federazione Scacchistica Italiana, con circa il 40% di nuovi membri .

Gli scacchi hanno sempre affascinato, e continuano a farlo, per la loro complessità strategica, la capacità di sviluppare pensiero critico e problem solving, e l'ingegno richiesto per elaborare mosse vincenti.

Che siate giocatori esperti o semplici principianti, questa giornata è un'occasione per immergersi nel fascino degli scacchi, scoprire la sua ricca storia e partecipare a eventi emozionanti.

L'origine millenaria degli scacchi: un viaggio tra storia e leggenda

Il celebre gioco di strategia che simula un conflitto tra due eserciti pare sia nato in India nel VI secolo, da un antico gioco chiamato chaturanga, il cui nome significava "quattro divisioni", riferendosi ai quattro pezzi che rappresentano le unità dell'esercito indiano: i pedoni (fanteria), i cavalli (cavalleria), gli alfieri (elefanti) e le torri (carri), corrispondenti ai pezzi attuali degli scacchi.

Il nome, invece, ha origini persiane, poiché il gioco si diffuse particolarmente in Persia, derivando dalla parola "shah", che significa "re" (da cui anche "scacco matto", da "shah mat", che significa "re sconfitto"). Successivamente, gli arabi furono affascinati dal gioco e lo introdussero nell'area mediterranea a partire dal X secolo, specialmente in Italia e Spagna. Diventa poi popolare in Europa solo a partire dal XV secolo, fino a quando, nel 1834, fu giocato il primo campionato internazionale ad oggi noto .

Scacchi: un gioco per tutti, con benefici per mente e corpo

Oltre ad essere un'attività ludica divertente, gli scacchi apportano numerosi benefici a chi li pratica. Studi dimostrano che il gioco aiuta a migliorare la memoria, la concentrazione, la capacità di analisi e la risoluzione dei problemi. Inoltre, gli scacchi favoriscono lo sviluppo del pensiero creativo e strategico, abilità preziose in qualsiasi ambito della vita.

Non solo, recenti ricerche suggeriscono che gli scacchi possono addirittura aiutare a prevenire malattie neurodegenerative come l'Alzheimer.

3 curiosità sugli scacchi che non conoscevi

La partita più lunga di sempre

Nel 1989, durante un torneo a Belgrado, una partita tra Ivan Nikolic e Vlatko Arsovic è durata ben 269 mosse, per un totale di circa 20 ore di gioco! La sfida si è conclusa con un pareggio.

Il gioco più antico del mondo

Sebbene le sue origini non siano del tutto certe, gli scacchi sono considerati uno dei giochi più antichi al mondo, con tracce che risalgono all'India del VI secolo d.C.

Un automa scacchistico che ha ingannato per secoli

Il Turco Meccanico era un automa in grado di giocare a scacchi contro avversari umani. Costruito nel 1770, era in grado di sconfiggere giocatori di alto livello, alimentando l'idea che si trattasse di un essere dotato di intelligenza artificiale. Solo nel XIX secolo si scoprì che all'interno dell'automa era nascosto un abile giocatore di scacchi che manovrava i pezzi.

Giornata Internazionale degli Scacchi: un'occasione per giocare e divertirsi

In Italia, la Giornata Internazionale degli Scacchi è un'occasione per celebrare questo gioco con eventi organizzati in diverse città. Tornei, lezioni gratuite, dimostrazioni di gioco da parte di maestri scacchistici e laboratori per bambini sono solo alcune delle attività che si possono trovare in programma. Un'occasione per tutti gli appassionati di scacchi, ma anche per chi è curioso di avvicinarsi a questo gioco per la prima volta.

Per celebrare la Giornata internazionale degli scacchi, Dal Negro, azienda simbolo del Made in Italy, attiva da 95 anni nella produzione di carte da gioco, giochi di società e da tavolo, tra cui appunto gli scacchi, dedica a questo gioco d’astuzia e di strategia, apprezzato in tutto il mondo, una selezione di scacchiere e scacchi che, nella linea Dal Negro Exclusive, si trasformano in veri e propri oggetti di design, e una selezione di scacchiere dedicate ai più piccoli e ai principianti.

“Dal Negro non poteva non essere presente in una ricorrenza così significativa per un gioco che non è un semplice divertimento, ma che richiede sottili abilità ed estrema riflessione. Gli scacchi aiutano così a migliorare la concentrazione, le capacità di pensiero logico, la memoria, la creatività e le capacità di risoluzione dei problemi delle persone che vi si dedicano.” - commenta Mattia Fiore, Digital Marketing specialist di Dal Negro.

I giochi Dal Negro, tra cui scacchi e scacchiere, sono presenti in tutta Italia, grazie a una rete di 1500 rivenditori tra negozi di giocattoli tradizionali, librerie, tabaccherie, cartolerie, e-commerce, grossisti, GD e GDO, e sullo shop online.

