Giornata mondiale dell'acqua, gli elettrodomestici Beko per ridurre i consumi

Il 22 marzo è la Giornata mondiale dell’acqua, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 e che ha l’obiettivo di attuare strategie di salvaguardia delle fonti idriche attraverso nuovi modelli di consumo sostenibile e anti spreco.

Molti dei prodotti Beko anche se funzionano con l’acqua, sono pensati per ridurne il consumo e dare il proprio contributo alla salvaguardia dell’ambiente.

Fino a qualche anno fa una lavatrice aveva bisogno di circa 100-120 litri d’acqua per ogni ciclo di lavaggio, oggi le lavatrici di ultima generazione Beko ne utilizzano circa 40-50 grazie al programma Eco, che permette un minor consumo d’acqua, ma anche di tecnologie all’avanguardia come SteamCure che usa la potenza del vapore per aumentare l’efficacia e l’azione pulente, riducendo così anche l’uso dell’acqua.

Tra i modelli Beko che dispongono di queste caratteristiche c’è la nuova lavatrice a vapore con un consumo d’acqua di 9,5 litri per ciclo. La lavatrice a carica frontale appartiene alla classe energetica A+++ e 15 programmi speciali da scegliere attraverso il display digitale.

Per quanto riguarda le lavastoviglie, è fondamentale sceglierne una in classe energetica alta, per assicurarsi un minor spreco d’acqua, bisogna optare per modelli con programmi automatici dotati di sensori che rilevano esattamente la percentuale di sporco, così da impostare la temperatura e la quantità d’acqua ottimali per ogni carico.

Attraverso l’uso di programmi come quello Eco è inoltre garantito un consumo di -25/-30% di energia e di acqua come la lavastoviglie Autodose di Beko dispone di classe energetica A+++, della tecnologia “sensore sporco”, del programma Eco 50° e ha un consumo medio d’acqua per ciclo di 9,5 litri.