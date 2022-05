Giornata mondiale delle api, fondamentali per il pianeta e il nostro benessere

Da alcuni anni, precisamente dal 2017, il 20 maggio è la Giornata mondiale delle api, nata per sottolineare l’importanza di questi impollinatori e i pericoli per la loro sopravvivenza. Le api e altri insetti come loro sono a rischio estinzione a causa dell’impatto di alcune attività svolte dall’uomo come l’agricoltura intensiva, l’inquinamento e l’utilizzo dei pesticidi.

La scelta di celebrare il 20 maggio il World Bee Day è stata fatta in onore dell’allevatore e pittore Anton Janša. L’uomo di origine slovena e vissuto nel ‘700, è stato uno dei pionieri dell'apicoltura moderna tanto che l'imperatrice Maria Teresa obbligò tutti gli apicoltori del suo regno a seguire le indicazioni contenute nei suoi trattati.

L’importanza delle api nel nostro ecosistema è fondamentale perché da loro e dagli altri insetti impollinatori, dipendono il 90% delle piante e circa il 75% dei raccolti alimentari mondiali.

Oltre a questo aspetto, le api sono importanti anche perché i loro prodotti hanno un valore nutrizionale e terapeutico per l’uomo.

Polline

Questo prodotto ha una serie di proprietà, tra cui quelle medicinali perché regolarizza le funzioni intestinali, agisce sul sistema nervoso, su alcune malattie della pelle e compensa le carenze alimentari, per questo è consigliato anche come integratore in gravidanza. Il polline è senza Ogm e senza l’aggiunta di zucchero, coloranti, aromi e conservanti. Basta assumerne una piccola quantità (senza eccessi per non creare allergie) al naturale o sciolto nello yogurt, nel muesli o nello smoothie e potrete approfittare dei suoi benefici.

Scopri di più su Amazon

Pappa reale

Ricca di energia, la pappa reale è un miele particolare ed è l’alimento prediletto dell’ape regina. Utilizzata come ricostituente naturale contiene al suo interno nutrienti come proteine, vitamine del gruppo B, enzimi, diversi oligoelementi e minerali come sodio, potassio, ferro, tutti componenti indispensabili per l’attività fisica e per le funzioni vitali. Per un'assunzione ottimale è sufficiente un cucchiaino dosatore (incluso all'interno della confezione) al giorno preferibilmente al mattino a digiuno.

Scopri di più su Amazon

Propoli

La propoli è un rimedio naturale antichissimo, è balsamica e aromatica, formata da una sostanza resinosa ricavata dalle gemme e dalla corteccia degli alberi utilizzati dalle api per rivestire l’alveare e proteggerlo dai predatori o eventuali malattie. Formata da resine, cere, oli essenziali, polline e minerali, contiene circa 300 composti attivi e ha principalmente proprietà antifungine e antinfiammatorie ma viene utilizzata anche come cicatrizzante. Il prodotto 100% naturale, proviene da agricoltura ecologica rispettando sempre l’ambiente e le api con un sapore pungente e un leggero aroma affumicato.

Scopri di più su Amazon

Cera d’api

La cera è una sostanza naturale secreta dall’addome delle api che poi viene modellata nelle cellette esagonali che le danno la struttura interna. Utilizzata principalmente in cosmesi e per uso artigianale come ad esempio per creare candele, negli ultimi anni ha avuto un ampio utilizzo nella creazione di fogli in cera d’api per conservare gli alimenti limitando lo spreco e l’inquinamento. Il prodotto 100% naturale è privo di additivi e aromi artificiali. Inoltre la forma a losanga è ideale per realizzare ogni tipo di progetto fai da te come candele, saponi, cosmetici, deodoranti.

Scopri di più su Amazon

Miele di favo

Il favo ha una struttura a celle esagonali che quando si trova nell’alveare nutre le larve e nello stesso tempo è il luogo in cui vengono stoccati il miele e il polline. In realtà quello ad uso commerciale non ha al suo interno la covata delle larve, ma il miele crudo, che ha un sapore meno dolce. Il prodotto non lavorato ha al suo interno enzimi intatti con proprietà antibatteriche e antiossidanti. Può essere anche sciolto negli oli essenziali a una temperatura di 60-70 gradi.

Scopri di più su Amazon