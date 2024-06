Giornata Mondiale della Bicicletta: qual è il rapporto tra gli italiani e la bici?

Oggi, 3 giugno, si festeggia la Giornata Mondiale della Bicicletta, un mezzo sempre più in voga, anche in Italia. Qual è, quindi, il rapporto tra gli italiani e la bici? Ad indagarlo è idealo, portale per la comparazione prezzi, che traccia l’interesse dei nostri connazionali per le categorie appartenenti all’universo bike, dall’abbigliamento tecnico ai ricambi.

Quali sono le categorie più ricercate?

I dati raccolti da idealo restituiscono l’interesse degli italiani per l’intero universo bike suddiviso in 5 principali categorie. Analizzando i dati dell’ultimo anno, in vetta alla classifica troviamo l’abbigliamento bici (con il 44% di ricerche rispetto al totale del comparto), seguito da ricambi bici (28%), accessori bici (13%), biciclette (11%) e, infine, monopattini (4%).





Parlando invece dell’interesse per la categoria biciclette, che nella classifica generale si posiziona al 4° posto, il portale svela un’ulteriore curiosità sulle preferenze d’acquisto: nella top 5 ci sono solo modelli elettrici. Per quanto riguarda le differenti tipologie di e-bike, ecco quelle più desiderate nel corso dell'ultimo anno:

- Electric City Bike (22% delle intenzioni di acquisto relative alle bici elettriche)

- Electric Folding Bike (20%)

- Low Step Electric Bike (16,5%)

- Electric Mountain Bike (13,5%)

- Electric Fat Bike (5,5%)

Effetto Giro D’Italia: la celebre corsa influenza anche l’e-commerce

A contribuire ad accendere ancora di più la passione per l’universo bike, il Giro D’Italia da poco conclusosi. Un’influenza, quella del cosiddetto “Effetto Giro”, che si è spinta oltre il percorso di gara arrivando fino all’e-commerce. Con riferimento al periodo della competizione, i dati raccolti da idealo svelano che le ricerche online per bici da città sono aumentate del 45%, seguite da quelle per accessori per freni (+41%), manubri bici (+40%), seggiolini bici bimbo (+35%), bici pieghevoli (+32%), guanti per bici (+28,0%), borracce (+19%), caschi per bici (+15%) e mountain bike (+11%).

Andamento dei prezzi

Analizzando l’andamento dei prezzi negli ultimi dodici mesi, rispetto ai dodici mesi precedenti, idealo ha potuto constatare come i rincari abbiano colpito anche il settore del ciclismo: in generale, la categoria ricambi bici ha registrato un aumento dei prezzi pari all’8%, seguita da abbigliamento bici con un +2%. Nel dettaglio, il maggiore incremento è stato raggiunto dalla categoria ammortizzatori bicicletta con un +36%, seguita da supporti e cavalletti bici (+ 18%) e manubri bici (+17%).