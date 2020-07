I gonfiabili must have per andare in vacanza con gli amici

Sole, mare e… amici! Se anche per te questo trio è inscindibile e non è vacanza se non ci sono anche i tuoi best friends, questa guida ti aiuterà a trascorrere giornate ancora più indimenticabili, all’insegna del divertimento!

Ecco allora i gonfiabili più divertenti, comodi e di qualità che puoi trovare su Amazon!

Questo è il top dei gonfiabili oversize (dimensioni: 389 x 274 cm) per le vacanze in gruppi numerosi: una vera e propria isola galleggiante, con una capacità massima di 540 kg, realizzata in vinile resistente e dotata di cuscini extralarghi perfetti per la schiena, per potersi rilassare o stendere al sole in totale comodità. Inoltre è dotato di una copertura solare rimovibile, sei porta bicchieri e una borsa termica. Facile da gonfiare grazie alle camere d'aria separate, necessita comunque di un buon compressore elettrico. All'interno della confezione, poi, troverai anche un pratico kit con toppa di riparazione.

Pro:

molto grande e comodo;

facile da gonfiare grazie alle camere d'aria separate;

resistente, il materiale è di buona qualità.

Contro:

in alcuni modelli le saldature risultano poco accurate, forandosi facilmente.

Scopri di più su Amazon.it

Realizzato in PVC morbido, sicuro e rispettoso dell'ambiente (certificato da CE-EN71 /EN61549), il gonfiabile a forma di fenicottero gigante di Innoo Tech è spazioso (dimensioni: 170 x 110 x 125 cm) e resistente, oltre a essere coloratissimo e molto divertente. Facile da gonfiare e sgonfiare, supporta un massimo di 90 kg e nella confezione sono inclusi 1 certificato di garanzia e 5 patch di riparazione.

Pro:

spazioso e resistente;

ottimo materiale;

packaging curato;

si gonfia e si sgonfia velocemente, ma necessita di un compressore elettrico.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scopri di più su Amazon.it

Questo gonfiabile è l’ideale per i più sportivi: facile da montare, include una palla da volley gonfiabile, due tasche da ancoraggio, da riempire con dei pesi, e un kit di riparazione. Comoda e maneggevole, questa rete è perfetta per sfide all’ultimo punto: divertimento assicurato!

Pro:

resistente;

facile da gonfiare;

leggero e divertente;

perfetto da utilizzare in piscina.

Contro:

poco pratico da utilizzare al mare.

Scopri di più su Amazon.it

Ti piace gareggiare e vincere? Allora devi assolutamente provare il gonfiabile Inflatabull: il principio è simile a quello del toro meccanico da rodeo, ma qui la sfida sarà riuscire a rimanere a galla! Bello ed originale, la stampa del toro è davvero realistica, ha sei maniglie, per una maggiore stabilità, e un kit di riparazione incluso. Per quanto tempo resisterai?

Pro:

originale e divertente;

resistente e ben realizzato.

Contro:

tende a surriscaldarsi a causa del colore scuro.

Scopri di più su Amazon.it

La ciambella gonfiabile di Bestway è realizzata in vinile resistente pretestato e si caratterizza per la struttura solida e la grafica colorata, vivace e divertente. Disponibile in due colori assortiti, donut con glassa alla fragola oppure al cioccolato, entrambe con granella colorata, questo gonfiabile è ben realizzato e rifinito, può essere comodamente utilizzato da adulti e bambini (diametro 107 cm) e nella confezione è compresa una comoda toppa per un'eventuale riparazione.

Pro:

resistente e di buona qualità

colorato e divertente nella grafica;

prezzo molto conveniente;

ben fatta e rifinita.

Contro:

non è possibile scegliere il colore della ciambella.

Scopri di più su Amazon.it

L'isola pavone di Intex è un gonfiabile comodo, leggero, maneggevole e sicuro. Dall'originalissima forma di pavone e dalle dimensioni oversize (193 x 163 x 94 cm), sopporta massimo 200 kg e può essere tranquillamente utilizzato da più persone contemporaneamente; inoltre, è realizzato in pvc resistente e di ottima qualità, ed è dotato di due maniglie laterali, per una maggiore stabilità, tre camere d'aria e un kit di riparazione. Per gonfiarlo, viste le dimensioni, è consigliato l'utilizzo di un compressore elettrico.

Pro:

materiali di ottima qualità ;

; le corde ai lati aiutano a salire comodamente sul gonfiabile ;

; bello, comodo e ampio;

originale e resistente.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scopri di più su Amazon.it

La poltroncina Spring Float risulta comodissima sia da usare che da trasportare ed è realizzata con materiali resistenti e di qualità. Questo gonfiabile, infatti, si apre e si chiude in un istante, grazie al pratico sistema a molla, occupa pochissimo spazio una volta chiuso, così da poter essere riposto e trasportato facilmente, ed è dotato di una seduta con trama a rete morbida e traspirante, che ti permette di stare comodamente a mollo in acqua, combattendo il caldo estivo ed evitando gli sbalzi termici dovuti alla differenza di temperatura tra fuori e dentro l'acqua. Inoltre, la parte gonfiabile è rivestita in tessuto morbido e resistente, che garantisce comfort quando si è in acqua, mentre la tecnologia Inner Spring assicura una maggiore stabilità quando si è in acqua e una maggiore facilità di trasporto. Questa poltrona gonfiabile è disponibile in vari colori assortiti, e nella confezione è inclusa una borsa per il trasporto.

Pro:

si apre e si chiude agilmente grazie al meccanismo a molla;

leggero e comodissimo da trasportare;

si gonfia velocemente;

la sezione in rete permette di stare a contatto con l'acqua, per un effetto refrigerante anti caldo;

borsa per il trasporto inclusa.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scopri di più su Amazon.it

L'isola galleggiante di Intex è un gonfiabile oversize (199 x 150 cm) in stile area lounge; completo di parasole removibile, due porta bicchieri e una corda laterale per facilitare il trasporto in acqua, è dotato di due camere d'aria, per garantire la massima sicurezza, ed è realizzato in PVC resistente spesso 0,45 mm. Molto comodo, confortevole e perfetto per rilassarsi, necessita di un compressore elettrico per il gonfiaggio, sopporta un peso massimo di 200kg, è facile da lavare e può essere utilizzato al mare, in piscina, in terrazzo ed in giardino!

Pro:

materiali di ottima qualità ;

; spazioso, ampio e molto comodo;

perfetto per rilassarsi grazie alla presenza del tendalino parasole;

resistente e ben rifinito;

la seduta è facile da sgonfiare grazie alla presenza della valvola a sgonfiaggio rapido.

Contro:

non sono disponibili materiali di ricambio.

Scopri di più su Amazon.it

Comoda e super trendy, la ciambella a forma di fenicottero rosa è un gonfiabile molto comodo e facile da gonfiare. Abbastanza ampio e confortevole (122 x 120 x 108 cm), è dotato di valvola di sicurezza, sopporta un peso massimo di 90 kg e si pulisce facilmente con acqua ed un panno.

Pro:

prodotto di ottima qualità ;

; materiale esistente;

colorato e ben rifinito;

ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scopri di più su Amazon.it

Divertente e coloratissimo, il gonfiabile a forma di unicorno cavalcabile è il must have dell'estate. Perfetto per prendere il sole comodamente in piscina o per divertirsi con gli amici al mare, questo materassino gonfiabile dal design isola unicorno gigante fa parte della linea Sand & Summer di Intex, è realizzato in vinile multistrato di ottima qualità ed è disponibile in 6 dimensioni diverse. Inoltre, è dotato di 2 camere d'aria indipendenti, per garantire robustezza ed affidabilità, e di 2 maniglie comode e resistenti, per agevolare la salita e la discesa anche in caso di acqua alta e per trasportarlo con semplicità, risulta leggero e maneggevole e nella confezione è incluso un kit di riparazione.

Pro:

colorato e divertente;

disponibile in diverse dimensioni;

resistente e di ottima qualità ;

; dettagli curati e ben realizzato.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni on line.

Scopri di più su Amazon.it

Tutti i consigli per scegliere i migliori gonfiabili

Colorati, originali e di tantissime forme diverse: materassini, ciambelle e isole gonfiabili sono indubbiamente il must have dell'estate per divertirsi con gli amici sia al mare che in piscina. Ma quali sono le caratteristiche da tenere in considerazione per scegliere un gonfiabile di qualità ed adatto alle proprie esigenze? Ecco allora la nostra guida con tutti i consigli più utili per aiutarti a prendere la decisione giusta!

Le dimensioni

Il primo fattore da prendere in considerazione è la dimensione del gonfiabile: in commercio infatti, ne esistono davvero di tutti i tipi, dai materassini singoli alle isole oversize per 3/4 persone, passando per i gonfiabili per bambini e quelli per adulti. Le dimensioni dovranno essere tali da ospitare il numero di persone che ne vogliono usufruire, tenendo conto del fatto che il costo del gonfiabile tenderà a salire in proporzione alle sue dimensioni. Inoltre, è importante considerare il luogo dove si vuole utilizzare il gonfiabile: ad esempio, se si ha una piscina a disposizione bisognerà calcolare le dimensioni di quest'ultima, ma difficilmente sorgeranno problemi di stabilità, come invece succede in caso di mare mosso.

Infine, è necessario fare attenzione al peso massimo che il gonfiabile può sopportare: i modelli per bambini e ragazzi, infatti, hanno solitamente una portata limitata, poco adatta all'utilizzo da parte di un adulto.

I materiali

Fondamentali per divertirsi in sicurezza e per la longevità del gonfiabile sono poi i materiali, che devono essere resistenti, ma anche comodi e confortevoli. La maggior parte dei gonfiabili per mare e piscina è realizzata con materiali plastici, come PVC e vinile, molto resistenti e impermeabili, ma in commercio sono disponibili anche modelli in tela gommata, resistenti al sole ma poco adatti all'uso in acqua, perché impiegano molto tempo ad asciugarsi e sono più difficili da pulire. Inoltre, è possibile scegliere dei gonfiabili rivestiti in fibra di viscosa, un tessuto dalla texture vellutata e morbida che aiuta a non sudare troppo ed evita l'effetto "appiccicato" dovuto all'accoppiata sole+plastica.

Infine, se si desidera prendere il sole rimanendo a contatto con l'acqua si può optare per i gonfiabili con rete sul fondo, ideali per combattere il caldo ed evitare gli sbalzi termici dovuti alla differenza di temperatura tra fuori e dentro l'acqua.

Facilità di gonfiaggio, optional e riparazioni

Un'altra caratteristica da considerare al momento dell'acquisto è la facilità di gonfiaggio e sgonfiaggio. Tieni conto che in caso di gonfiabili di grandi dimensioni o oversize sarà necessario l'utilizzo di un compressore elettrico, mentre per i modelli più piccoli basterà una pompa a soffietto o a stantuffo, solitamente non inclusi nella confezione. Inoltre, sempre nel caso di modelli oversize, assicurati che il gonfiabile sia dotato di più camere d'aria da gonfiare singolarmente e di valvole di sicurezza, che evitano che l'aria fuoriesca durante l'uso.

Infine, i gonfiabili di alta qualità solitamente includono nella confezione diversi optional, come corde o maniglie che assicurano maggiore stabilità, porta bicchieri e kit per la riparazione di piccoli buchi e graffi.

Vuoi ricevere nel minor tempo possibile i tuoi ordini? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!