Harry Potter il libro per riprodurre le ambientazioni magiche con ferri e gomitoli

Il maghetto più famoso di sempre regala ai suoi fan un libro per ricreare le magiche ambientazioni muniti di ferri e gomitoli

Immergersi nelle ambientazioni magiche e fuori dal tempo di Harry Potter è possibile non solo leggendo i libri della saga o vedendo i film, ma anche munendosi di ferri e gomitoli.

La magia del Knitting è un volume contenente 28 schemi per realizzare tantissimi progetti, dai maglioni fatti a mano dalla Sig.ra Weasley alle inconfondibili sciarpe delle Case di Hogwarts, con diversi gradi di difficoltà, dai più semplici ai più complicati.

Questo volume, completo di progetti per peluche per i più piccoli, oggetti per la casa e copie dei costumi permette ai fan di vivere le atmosfere dei loro film preferiti esprimendo tutta la loro fantasia attraverso il lavoro a maglia.

Gli schemi integrati con tecniche per tutti i livelli, è completato da notizie e retroscena, illustrazioni e fotografie del set, per scoprire aneddoti e curiosità sulla serie epica mentre realizzate a maglia i progetti del vostro maghetto preferito.

La magia del Knitting in inglese è il regalo di Natale perfetto per gli appassionati della saga.