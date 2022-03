Festa del papà, i regali perfetti per trascorrere una giornata all’aperto

Trascorrere del tempo all’aperto è importante e con la primavera alle porte è l’occasione giusta per trascorrere una giornata in compagnia del papà e dedicare un’intera giornata totalmente a lui.

Per rendere indimenticabile l’esperienza, è importante avere gli accessori giusti, magari da regalare al papà proprio in occasione della sua festa. A piedi o in bicicletta ecco alcune idee per vivere al meglio questo momento in compagnia di nostro padre.

Supporto smartphone per bici

Se abbiamo deciso di fare una passeggiata nei boschi con la bicicletta, senza rinunciare alla tecnologia, un modo per avere sempre al sicuro lo smartphone è il supporto per bici. Grazie ai 4 velcri regolabili è possibile fissare la custodia alla bici senza correre il rischio di farlo cadere anche in caso di terreno scosceso. Il supporto per cellulare è realizzato in poliestere impermeabile in fibra di carbonio, con cerniera senza cuciture per impedire all'acqua di penetrare, inoltre, le due strisce riflettenti sui lati migliorano la visibilità e la sicurezza consentendo pedalate sicure anche di notte. Le tasche ampie e profonde possono contenere portafoglio, telefono, chiavi, mentre lo schermo touch sensibile al tatto consente di utilizzare il telefono mentre si sta in sella.

Clicca qui per acquistare il supporto smartphone per bici

Borraccia intelligente

Per dissetarsi durante una passeggiata o un giro in bici, la bottiglia in acciaio inox senza BPA, con isolamento sottovuoto, mantiene le bevande fredde fino a 24 ore. Dotata di sensore intelligente a LED, questa borraccia si illumina per ricordare quando è il momento di bere grazie alla possibilità di associarla all'app gratuita HidrateSpark. Il design semplice ed elegante, nasconde la batteria ricaricabile, permette di scegliere tra due dimensioni (481,9 g o 595,3 g) e diverse opzioni di colori per avere un oggetto del tutto personalizzato.

Clicca qui per acquistare la borraccia intelligente

Porta da calcio

Trascorrere la giornata all’aperto in compagnia di nostro padre, vuol dire anche avere la possibilità di divertirsi e se è appassionato di calcio la scelta giusta è questa porta. Il modello portatile permette di averla sempre con sé e di approfittare della festa del papà per organizzare simpatiche sfide. Leggera e facile da montare, il modello di grandi dimensioni 2 x 1 x 1 m resiste alle intemperie e al tempo. Una volta terminato l’utilizzo basta smontarla e conservarla all’interno della sacca inclusa nella confezione.

Clicca qui per acquistare la porta da calcio

Amaca

I papà sono sempre attivi e per concedergli un po’ di relax in giardino o in terrazzo l’amaca è il regalo che fa per loro. Il modello con portata massima di 181,4 kg è realizzato in taffetà di nylon 75 denari, con fascia terminale in nylon e rinforzo ultraresistente. Semplice da montare, grazie ai 2 moschettoni in alluminio leggero e alle due corde da 2,79 m inclusi nella confezione, può essere trasportata facilmente all’interno della sacca con cordino.

Clicca qui per acquistare l’amaca