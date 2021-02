San Valentino a casa: 2 pacchetti esclusivi per festeggiarlo in modo alternativo

Festeggiare San Valentino a casa non è mai stato così divertente: ecco 2 proposte esclusive per passare una notte indimenticabile senza dover uscire

Quest'anno anche San Valentino sarà diverso dal solito: tra lockdown, coprifuoco e distanziamento sociale, infatti, anche durante la notte degli innamorati dovremo rimanere a casa. Ma chi l'ha detto che non ci si può divertire?

Grazie alle interessantissime proposte di ShopToday, infatti, potremo organizzare un San Valentino a casa ricco di divertimento e romanticismo. Scegli tra il pacchetto San Valentino Home Experience che più ti piace e approfitta dello sconto del 30%: oltre al divertimento avrai una bottiglia di spumante che arriverà direttamente a casa per brindare con la tua anima gemella!

San Valentino Home Experience: Escape Room Online + Brindisi

Grazie al pacchetto San Valentino Home Experience avrai acceso ad una delle Home Adventure di EscapeTown e riceverai direttamente a casa tua una bottiglia di spumante APIS Irpinia Fiano DOC 2018 per brindare con la tua anima gemella!

Una volta effettuato l'acquisto riceverai il codice e il link da cui accedere all'esperienza di gioco, ed il codice Escape Room potrà essere utilizzato entro 3 mesi dalla data di acquisto. L'Escape Room o Home Adventure può essere giocata da soli, in coppia o in un massimo di 4 persone, ed il codice che verrà inviato consentirà di giocare l’avventura su un solo device (smartphone, tablet, pc); inoltre, potrai giocare ogni avventura quando vorrai, senza alcun vincolo o prenotazione di giorno e orario.

Grazie a Home Adventure di EscapeTown, infine, potrai scegliere tra 3 Escape Room a tema diverso:

il castello stregato - un'avventura di genere fantasy che si svolge in un antico maniero, con durata media di 90 minuti e 3 ore di tempo massimo a disposizione;

il potere della forza - un'avventura Sci-Fi che si svolge su un'astronave, con numerosi riferimenti a Star Wars, con durata media di 60 minuti e 3 ore di tempo massimo a disposizione;

l'alba dei morti viventi - un'avventura horror che si svolge in un mondo post apocalittico, con durata media di 90 minuti e 3 ore di tempo massimo a disposizione.

Acquistalo su ShopToday a soli 13,90€

San Valentino Home Experience: Spettacolo teatrale in streaming + Brindisi

Questo pacchetto San Valentino Home Experience comprende l'acceso allo spettacolo teatrale in streaming "Luci (e Ombre) della Ribalta" e una bottiglia di spumante APIS Irpinia Fiano DOC 2018 che ti arriverà direttamente a casa per brindare con la tua anima gemella.

Anche in questo caso, una volta effettuato l'acquisto riceverai via email il codice da utilizzare sulla piattaforma streaming dedicata e il codice dello spettacolo potrà essere utilizzato entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Vincitore del Premio NEXT – Laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo 2020, con il sostegno di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo - lo spettacolo teatrale in streaming "Luci (e Ombre) della Ribalta", di Jean-Paul Alègre, si sviluppa in sei episodi, con tanti personaggi diversi, molte avventure e un unico mondo: il teatro. Brevi scene che giocheranno sul meta-teatro, sul paradosso e l’assurdo, in un ritmo vorticoso con tanti personaggi che porteranno in scena le fragilità, le stranezze, le bizze di loro stessi e mettendo in discussione il mondo del teatro.

In questo spettacolo teatrale, si incontrano attori alle prese con gli ultimi preparativi prima dello spettacolo, altri che subiscono le follie e gli isterismi di un regista, la grottesca storia di un suicidio non ancora avvenuto, uomini venuti dal futuro. Il tutto su un palcoscenico, tra realtà ed illusione teatrale. Una divertente e paradossale commedia ricca di humor e giochi di parole sul teatro, i suoi meccanismi, le sue atmosfere, il suo universo, i suoi ritmi, per sorriderne, rimanerne affascinati e amarlo ancora di più, anche in video.

Acquistalo su ShopToday a soli 13,90€