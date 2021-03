Sogni sereni con il dispositivo per migliorare la qualità del sonno

Chi dorme bene, si sente pieno di energie e attivo! Dormire bene infatti aiuta la nostra mente e il nostro corpo ad essere più creativi, aumenta le nostre difese immunitarie e ci fa stare in salute.

I benefici di una bella dormita sono davvero tanti, ma a volte a causa dello stress non si riesce a riposare nel modo giusto. Riuscire a monitorare la qualità del sonno permette di migliorare quegli aspetti della vita che fanno trascorrere le notti in bianco, per farlo un apparecchio indispensabile è Withings Sleep Analyzer.

Il dispositivo clinicamente testato si posiziona sotto il materasso e permette di:

Rilevare l’apnea notturna e determinarne la gravità

Monitorare il sonno con controllo dei cicli da quello profondo, a quello leggero, fino al REM

Monitorare la frequenza cardiaca durante tutto il corso della notte

Consultare medici esperti del settore

Una volta svegli, i risultati vengono trasmessi via wifi all’app gratuita Health Mate, per poi poterli condividere con un medico.

L’apparecchio, sottile e versatile, è formato da una serie di sensori, basta posizionarlo sotto il materasso e attraverso algoritmi permette di avere le informazioni più accurate e avanzate sul riposo notturno.

Sleep Analyzer è compatibile con la maggior parte dei materassi come quello a molle, in lattice, in schiuma e memory foam da 10 a 45 cm di spessore.

Con questo dispositivo controllare la qualità dal sonno e migliorarla sarà pratico, senza dover indossare nulla al polso, ma semplicemente posizionando il tappetino sotto il materasso!