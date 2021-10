Imbracatura per cani: per aiutare i pet a camminare

I cani sono animali attivi e pieni di vita, ma a volte possono avere qualche problema alle zampe quindi in alcuni casi necessitano di un aiuto per camminare o riprendersi da un’operazione.

I pelosi hanno bisogno di muoversi, essere attivi e sapere di non essere più liberi di saltare o giocare potrebbe farli abbattere. Il nostro compito è quello di coccolarli e fargli riacquistare la fiducia in sé stessi, come? È semplice, basta munirci di un’imbracatura! Oltre a far riprendere il quattro zampe rapidamente da un intervento, aiuta il loro umore perché può svolgere le attività che ama in nostra compagnia.

L’importante è dotarsi di un apparecchio in grado di adattarsi alle misure del pet e con alcune caratteristiche fondamentali come:

Design : l'imbracatura deve essere ergonomica e in grado di distribuire bene il peso del peloso per poterlo mantenere in una posizione adeguata. La soluzione migliore è acquistare un modello regolabile in più punti per evitare che il carico possa essere spostato sulla parte del corpo dolorante

: l’imbracatura deve essere ergonomica e in grado di distribuire bene il peso del peloso per poterlo mantenere in una posizione adeguata. La soluzione migliore è acquistare un modello regolabile in più punti per evitare che il carico possa essere spostato sulla parte del corpo dolorante Vestibilità: questo è un altro aspetto importante perché l’imbracatura non deve essere né troppo larga, per evitare che il cane scivoli, né troppo stretta altrimenti potrebbe irritare la cute del quattro zampe

Se siete alla ricerca di un supporto per cani affetti da osteoartrite, displasia dell’anca e altri problemi articolari, l’imbracatura PetSafe dà sicurezza e stabilità e può essere utilizzata sia se il pet ha problemi alle zampe anteriori che a quelle posteriori.

Il supporto è stato ideato per sostenere il peso del cane ed è semplice da utilizzare anche per noi perché ha una tracolla che permette di utilizzare l'imbracatura anche diverse ore di seguito, senza avere fastidi alle mani.

Far indossare il supporto al quattro zampe è davvero facile, basta far sdraiare il pet, infilarlo nelle zampe posteriori e anteriori e regolare la chiusura in base alla corporatura del quattro zampe.

Realizzata in materiale resistente, durerà nel tempo, inoltre, è lavabile in lavatrice e facile da trasportare nella borsa o nello zaino, perché una volta piegata su sé stessa l'