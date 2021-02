Idee regalo San Valentino: planetaria Chef Titanium Kenwood

San Valentino si avvicina, la festa dell’amore è l’occasione giusta per dimostrare il nostro affetto non solo al nostro partner, ma anche ad una persona cara come la mamma. Se non vogliamo cadere in un regalo scontato perché non stupirla con un elettrodomestico che possa aiutarla nella vita di tutti i giorni? Per gli amanti della cucina che non riescono a stare lontani dai fornelli l’impastatrice planetaria Chef Titanium System Pro della Kenwood è il regalo che li farà contenti.

Per una persona cara che ama sperimentare ricette sempre nuove o preferisce piatti della tradizione, la Chef Titanium permette di creare in ogni occasione pietanze di ottimo livello. Il potente motore da 1500W assicura risultati eccellenti per ogni lavorazione, mentre il design fa dell’elettrodomestico un elemento d’arredo utile e bello, grazie anche all’illuminazione all’interno della ciotola e al tasto retroilluminato. In questo modo non solo avrete una planetaria che permette di avere gli impasti sempre sotto controllo, ma riuscirà ad integrarsi alla perfezione in ogni ambiente.

La ciotola da 4,6L e lo speciale movimento permette di miscelare, amalgamare ed impastare al meglio gli ingredienti, grazie anche a cinque utensili in dotazione:

frusta K;

gancio impastatore;

frusta a filo;

frusta gommata;

spatola per la pasticceria

Per rendere l’apparecchio personale è possibile comporre il Kenwood Chef scegliendo tra oltre 25 accessori disponibili separatamente.

La funzione di miscela, inoltre, permette di amalgamare gli ingredienti senza che i composti perdano l'aria inglobata e il controllo elettronico di velocità fornisce la gestione di ogni passaggio.

La struttura in metallo pressofuso e la finitura in acciaio spazzolato, sono completati da piedini antiscivolo per avere un’impastatrice sicura e pratica grazie anche all’alloggiacavo che consente di conservare l’apparecchio anche se si ha poco spazio.