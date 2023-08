I benefici degli acidi grassi e i migliori integratori omega-3 e 6 da assumere

Che cos’hanno in comune l'invecchiamento cognitivo, lo stress ossidativo, le oscillazioni dell’umore, la salute cardiovascolare e l'invecchiamento della pelle? La loro relazione con olio di krill, olio di pesce, olio di borragine e olio di semi di canapa. Tutti questi disturbi, infatti, possono trarre importanti benefici da una migliore elasticità della membrana cellulare, e dall’assunzione di acidi grassi di origine marina e vegetale.

Gli esperti di IMO Spa e il Dr. Luigi Alberto Marrari, Direttore scientifico di IMO, Specialista in Farmacologia, ci spiegano che cosa sono gli acidi grassi omega-3 e 6 di origine marina, perché sono così importanti nella nostra dieta e come integrarli correttamente.

Possiamo assumerli attraverso l’alimentazione grazie alla Dieta Mediterranea

«La dieta mediterranea è una dieta derivata grazie alle abitudini alimentari in Grecia, Italia meridionale e Spagna negli anni ’40 e ’50.

Finalità della dieta mediterranea non è limitare il consumo totale di grassi ma in particolare quello di grassi saturi e gli oli idrogenati (grassi trans) che contribuiscono allo sviluppo di malattie cardiache, privilegiando una dieta in cui siano presenti gli acidi grassi omega-3 (grassi polinsaturi) in grado di abbassare i trigliceridi e quindi diminuire i fattori responsabili del rischio di un attacco cardiaco improvviso, migliorando la salute dei vasi sanguigni e, conseguentemente, tenere sotto controllo la pressione sanguigna.

Gli acidi grassi Omega-3 non possono essere prodotti dal corpo e devono essere assunti con l’alimentazione e, in caso di carenza e/o deficienza, dovrebbero essere assunti come integratori alimentari», spiega il Dr. Luigi Alberto Marrari.

A cosa servono l’olio di krill e l’olio di pesce

«Gli Omega 3 risultano essere fondamentali per la regolazione di molteplici funzioni biologiche in quanto costituenti principali delle membrane cellulari, di cui preservano l’integrità intervenendo in molti processi dell’organismo quali:

mantenere il benessere delle funzioni cognitive

rallentare l’invecchiamento

regolare i trigliceridi

migliorare la barriera della pelle favorendo una migliore idratazione

sostenere la funzione digestiva

ridurre le infiammazioni migliorando la risposta immunitaria

Infatti, le ultime evidenze scientifiche indicano come gli Omega 3 di origine marina possano ridurre la concentrazione nel circolo sanguigno degli eicosanoidi, molecole segnale dell’infiammazione migliorando anche la risposta immunitaria in particolare nelle patologie autoimmuni caratterizzate da infiammazione cronica.

Una fonte di Omega 3 marini risulta essere l’olio di Krill (che in norvegese significa «cibo di balena»), ricavato da piccolissimi crostacei che vivono soprattutto nelle acque fredde dell’Antartico noto per il suo alto valore nutrizionale e per le sue proprietà in quanto ricco di acidi grassi omega 3, omega 6 e omega 9, fosfolipidi, acido docosaesaenoico (DHA), acido eicosapentaenoico (EPA) e astaxantina, un antiossidante 2 volte più potente del betacarotene o Vitamina A.

Il vantaggio fondamentale degli omega 3 ottenuti dai crostacei rispetto a quelli di pesce, risiede nel fatto che siano gli unici in forma fosfolipidica, esattamente la stessa che troviamo nelle membrane cellulari che costituiscono le cellule del corpo umano», dichiara il Dr. Marrari.

Perché è fondamentale l’elasticità della membrana cellulare

«Gli Omega 3, conosciuti anche come Vitamina F, sono essenzialmente una miscela di due acidi grassi essenziali, ovvero l’acido linoleico e l’acido alfa-linoleico, ai quali si aggiunge l’acido arachidonico. Da uno studio dell’Università di Reading del Regno Unito emerge come gli Omega-3 EPA e DHA siano in grado di ridurre la rigidità dei vasi sanguigni, fattore di rischio per la salute del sistema vascolare sia cardiocircolatorio che cerebrovascolare.

L’azione antinfiammatoria degli Omega-3 è invece associata alla riduzione della produzione di molecole lipidiche associate all’infiammazione nonché delle citochine pro infiammatorie, sostanze che stimolano il sistema immunitario e l’espressione di geni dall’azione infiammatoria. Riducendo l’infiammazione basale riduciamo anche la possibilità di inattivare e/o alterare la capacità di prevenire cambiamenti nella membrana cellulare potenzialmente patologici», continua il Dr. Luigi Alberto Marrari.

L’importante relazione tra omega 3 e umore, funzioni cognitive e sistema nervoso

«Dal punto di vista biochimico alcune aree del nostro cervello sono composte proprio dall’acido docosaesaenoico (DHA), uno dei principali Omega 3. Dal punto di vista nutrizionale il consumo di questi acidi grassi è legato direttamente alle nostre funzioni vitali e cognitive. Aggiungere alla propria dieta alimenti ricchi di Omega 3 può aiutare a ridurre il rischio di soffrire di disturbi cognitivi, ad esempio quelli legati alla terza età, o altre patologie come la depressione intervenendo direttamente sulle oscillazioni dell’umore.

A conferma di ciò le ultime evidenze tratte dalla letteratura medico scientifica hanno osservato livelli ridotti di acidi grassi omega-3 nel sangue in pazienti affetti da condizioni neurologiche e psichiatriche quali la dislessia, attenzione disturbo da deficit di iperattività, demenza senile, depressione, disturbo bipolare dell’umore e schizofrenia.

Le ragioni, per le alterazioni degli acidi grassi nel sangue, in questi disturbi, sono sconosciute. In alcuni studi preliminari, integrando uno o entrambi gli acidi grassi omega-3 emerge la riduzione dei sintomi caratteristici di alcuni di questi disturbi, confermando, ancora una volta l’importanza della dieta e dell’integrazione di questi grassi a catena corta», conclude il Dr. Luigi Alberto Marrari.

I migliori integratori omega-3 e 6

Come abbiamo visto, gli Omega 3 e 6 sono acidi grassi polinsaturi considerati essenziali e svolgono funzioni molto importanti per il sistema nervoso e cardiovascolare. Indispensabili per molti processi metabolici, sono utili per mantenere l’omeostasi biologica, evitando l’insorgere di disturbi di origine infiammatoria. Dal momento che il nostro corpo non è in grado di produrre gli Omega 3 e 6 in autonomia, è fondamentale assumerli tramite una corretta alimentazione o con integratori alimentari.

Vediamo quindi insieme quali sono i migliori integratori omega-3 e 6 da assumere e integrare nella nostra dieta.

IMOpro OMEGA - Capsule di olio di Krill

Un integratore alimentare che protegge cuore, cervello e contrasta i disturbi infiammatori.

IMOpro OMEGA Krill, ricco in Omega 3, è un integratore a base di Olio di pesce, Olio di Krill, Artiglio del Diavolo, Olio di Borragine e Olio di Semi di Canapa che, grazie alla sua formula bilanciata, fornisce un valido aiuto per la protezione e piena funzionalità della membrana cellulare, contribuisce al mantenimento del livello cognitivo e contrasta i disturbi del ciclo mestruale, digestivi, articolari, mantenendo i livelli normali di colesterolo.

Inoltre, è un prodotto ben tollerato in quanto privo di glutine, lattosio, conservanti e coloranti.

Enerzona Omega 3 rx – Integratore con olio di pesce

L’ integratore Enerzona Omega 3 rx 1000mg ti permette di assumere gli Omega 3 in modo pratico e veloce. Realizzato con olio di pesce certificato da 3 enti internazionali (IFOS, ORIVO e Friend of the Sea), è privo di glutine e le capsule da 1gr sono brevettate senza ritorno di gusto (EntericareTM Technology).

Lutein Omega 3 – Capsule softgel

Sooft Lutein Omega3 è un integratore di Luteina, Zeaxantina e olio di pesce ricco di acidi grassi polinsaturi omega-3 (DHA+EPA), Vitamina C, Vitamina E, Zinco e Rome. Favorisce il mantenimento della normale funzione visiva e la protezione dallo stress ossidativo, previene i danni alla vista, contrasta la fotosensibilità e aiuta a proteggere dalla degenerazione maculare. Non contiene glutine.

LongLife - Integratore omega 3 con olio di Borragine Bio

LongLife è un’azienda italiana di caratura internazionale: segue il modello HACCP, è certificata GMP – Good Manifacturing Process della FDA, FSSC 22000 – Food Safety System Certification 22000 e PLAY SURE DOPING FREE.

Questo integratore è realizzato con olio di borragine da agricoltura biologica, una delle fonti vegetali maggiormente ricchi di acido gamma-linolenico (GLA), acido grasso a lunga catena delle serie omega-6 ricco di acidi grassi omega-6, titolato al 20% in GLA ed estratto a freddo senza l’uso di solventi, cosa che assicura la purezza del prodotto mantenendone inalterata la frazione lipidica.

Inoltre, le capsule in perle lo rendono facile da deglutire, è privo di glutine e la confezione è R-PET 100% riciclabile e 100% riciclata.

Omegor Vitality 1000 – capsule con olio di pesce

Questo integratore è realizzato con oli di pesce prodotti in Norvegia, con una tecnologia brevettata che assicura una concentrazione di oltre 90% in omega-3 sotto forma di trigliceridi (forma TG) e che assicura un assorbimento più veloce di EPA e DHA. Inoltre, la tecnologia brevettata di distillazione molecolare multipla permette la purificazione dell’olio di pesce da inquinanti normalmente presenti nell’habitat marino come mercurio e altri metalli pesanti, ma anche diossine e PCB.

Inoltre, è un prodotto certificato 5 stelle 5 stelle dal laboratorio canadese Nutrasource Diagnostics - IFOS (International Fish Oil Standards), che attesta la concentrazione in omega-3 EPA e DHA, la freschezza e la purezza da metalli pesanti dell’olio di pesce, e rispetta gli standard di purezza della Pharmacopoeia Europea, della Pharmacopoeia Norvegese e del GOED.

Omega 3 Vegan – capsule con olio di alghe puro

Omega 3 Vegan è la scelta giusta per chi segue una dieta vegana. Questo integratore infatti non è prodotto con olio di pesce, ma esclusivamente con olio di alghe di qualità privo di iodio e proveniente dalla Svezia.

Inoltre, sfrutta le proprietà delle capsule softgel vegane, che garantisce una protezione al 100% contro la contaminazione da ossigeno e luce solare e di conseguenza dall'ossidazione dell'olio di alghe.

