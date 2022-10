Integratori alimentari: le risposte dell'esperto alle domande più comuni

Il mercato degli integratori alimentari in Italia è in costante crescita e, nonostante gli anni di pandemia, dal 2018 a oggi non ha subito arresti. Il crescente bisogno di benessere, di sentirsi in forma, di ?stare bene?, ma anche la necessità di voler compensare particolari carenze figlie da uno stile di vita frenetico, spinge sempre più persone verso l?integrazione.

Quel che è certo, però, è che gli integratori alimentari non devono essere assunti con superficialità. Per questo, tantissimi italiani preferiscono acquistarli in farmacia: punto di riferimento quotidiano, il farmacista è l?interlocutore preferito quando si tratta di sciogliere dei dubbi.

VitaVi ? azienda che produce integratori alimentari caratterizzati da ingredienti ad alta biodisponibilità ed efficacia ? ha chiesto al dottor Sandro Hassan, titolare della farmacia Tolstoj di Milano, quali siano le domande più comuni tra chi vuole approcciarsi all?integrazione ma non sa cosa fare.

1. Come scegliere un integratore?

Gli integratori alimentari devono rispondere ad una necessità, non vanno assunti perché sono di tendenza.

?Non tutti gli integratori sono adatti a tutti. Una prima distinzione può essere fatta in base all?età o al sesso. Uomini e donne hanno esigenze funzionali diverse, che variano in base alle diverse fasi della vita?, afferma il dottor Sandro Hassan.

Durante l?adolescenza, per esempio, le ragazze hanno maggiori necessità di ferro ed eventualmente, in concomitanza con il ciclo, di vitamine B12 e C, mentre in gravidanza la donna ha bisogno di aumentare l?assunzione di acido folico, di calcio e di vitamina D.

?Con la menopausa compaiono invece esigenze specifiche per contrastare i sintomi tipici della perimenopausa causati dal naturale calo di estrogeni, che influiscono sia sul tono che sull?umore, oltre che per compensare eventuali carenze di calcio e vitamina D?, prosegue Hassan.

2. Come si riconosce un integratore di qualità?

Sia da un punto di vista legislativo, che linguistico, l?integratore non è un farmaco, ma un concentrato di sostanze nutritive il cui scopo è integrare eventuali carenze alimentari. Fortunatamente, le vigenti normative europee e nazionali limitano il rischio di acquistare prodotti poco sicuri, ma è sempre bene affidarsi ad aziende attente e rispettose della qualità delle materie prime.

?Molte aziende si stanno orientando verso il mercato vegan in modo da poter essere accessibili a tutti. Capsule, opercoli o fiale fruibili da chiunque, non solo da chi è vegano o intollerante al lattosio, ma anche da ebrei che devono seguire un a dieta kosher e musulmani, soggetti alle certificazioni halal, che escludono particolari alimenti?, commenta Hassan. Infine, anche il dosaggio degli ingredienti influisce sulla qualità di un integratore. Assumere nutrienti o attivi in quantità non scientificamente significative può non apportare i benefici promessi e desiderati

3. Di cosa diffidare?

Sicuramente è bene diffidare degli integratori alimentari che vantano proprietà miracolose, o di quelli che hanno un prezzo eccessivamente basso. A volte, ad esempio, la presenza di ingredienti in forma maggiormente assorbibile dall?organismo può corrispondere a un prezzo più elevato.

?Non di rado si può incappare in pubblicità mirabolanti che, per esempio, promettono dimagrimenti extra veloci o che migliorano la potenza virile. Ma attenzione: queste non sono altro che strategie di marketing per vendere il prodotto?, dichiara Hassan. ?L?integratore alimentare non fa magie, ma può sicuramente migliorare lo stile di vita e compensare carenze nutrizionali. I benefici non saranno immediati, perché è necessario rispettare il ciclo di assunzione. Il farmacista saprà indicare la posologia corretta, la durata della terapia, il momento migliore della giornata per assumere l?integratore, se a digiuno o dopo i pasti?.

Gli integratori VitaVi

VitaVi, per offrire la migliore integrazione alimentare in termini di efficacia, innovazione e trasparenza, esegue un?attenta ricerca delle materie prime, brevettate e tracciabili. Ciascun ingrediente è inserito in una filiera produttiva controllata e sicura, che ne garantisce la provenienza e la validità. Quando le materie prime superano il controllo qualità vengono dosate per la formulazione degli integratori, adatti a tutti in quanto non OMG, privi di lattosio e di glutine e, per la maggior parte, di origine vegana.

Tra i vari prodotti in gamma, VitaVi ha formulato due integratori alimentari con ingredienti mirati a colmare le diverse carenze nutritive e fisiologiche femminili e maschili.

V/Essential Donna 20+

V/Essential Donna 20 è il multivitaminico completo formulato per le donne tra i 20 e i 45 anni, accompagnandole in tutte le fasi dell?età fertile e supportando il loro benessere fisico e mentale, grazie ai 9 ingredienti mirati ad alto dosaggio, di cui 4 a marchio registrato.

Questo integratore alimentare supporta l?energia fisica e mentale per le normali attività quotidiane grazie alla presenza di Vitamina C, Magnesio, Ferro, Acido pantotenico, Vitamina B6 e Folato Quatrefolic, per combattere la stanchezza. Inoltre, lo Zafferano contrasta i disturbi e i dolori del ciclo, il Ferro incentiva la formazione dei globuli rossi e il Folato sostiene il benessere in gravidanza.

V/Essential Donna 45+

V/Essential Donna contiene estratti di zafferano, che oltre a coadiuvare il normale tono dell?umore, contrastano i disturbi del ciclo mestruale. Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e riproduzione, mentre il ferro, assieme al magnesio, coadiuva la riduzione della stanchezza. La vitamina B6 è utile alla regolazione dell?attività ormonale, mentre l?acido pantotenico per la sintesi degli estrogeni.

V/Essential Uomo 20+

V / Essential Uomo 20 è il multivitaminico completo formulato per gli uomini tra i 20 e i 45 anni, che supporta il benessere fisico e mentale grazie agli 11 ingredienti mirati ad alto dosaggio, di cui 2 a marchio registrato.

Vitamina C, Ferro, Magnesio e Vitamina B1 combattono combattere la stanchezza e migliorano il tono muscolare, aumentando l?energia fisica e mantenedo ottime le prestazioni mentali. Il Mango Careflow con azione antiossidante, lo Zinco e il Selenio sostengono invece la fertilità e la salute dei capelli e contribuiscono alla normale funzione psicologica e cognitiva.

V/Essential Uomo 45+

V/Essential Uomo, invece, contiene cromo, che contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti, zinco adatto per mantenere i livelli di testosterone e selenio è utile alla normale spermatogenesi. Inoltre, la vitamina B5 è fondamentale per garantire il metabolismo degli ormoni steroidei.

Le proposte di VitaVi si estendono poi a una gamma di integratori multivitaminici che forniscono nutrienti chiave per il benessere generale fisico e mentale, oltre che prodotti in grado di rispondere a esigenze specifiche, come quelli per ridurre lo stress. Altissima è l?attenzione alla qualità: dalla scelta delle materie al packaging, dalla distribuzione all?eCommerce. Professionisti specializzati in medicina, nutrizione e chimica garantiscono prodotti dalla formulazione altamente efficace e sicura.

Vediamo quindi i migliori integratori alimentari dell'azienda Vitavi.

V/Defense ? Integratore per le difese immunitarie

V / Defense è l?integratore multivitaminico per il sistema immunitario, che rinforza le difese dell?organismo, riduce la stanchezza e aiuta a contrastare i fenomeni ossidativi grazie ai 7 ingredienti mirati e scientificamente selezionati presenti.

Perfetto per affrontare con le giuste energie cambi di stagione, stress e cattive abitudini, grazie alla presenza di Beta-glucani, Vitamina C e Vitamina D questo integratore stimola la risposta immunitaria, riduce la stanchezza e lenisce la gravità dei sintomi. Inoltre, l?azione mirata di Vitamina C, Zinco e Rame protegge le cellule dallo stress ossidativo e rinforza il sistema immunitario.

V/Ease - Integratore anti ansia e stress per il benessere mentale

V / Ease è l?integratore formulato per rilassare la mente e contribuire al normale tono dell?umore, intervenendo sui processi fisiologici causati dallo stress, grazie a 5 ingredienti mirati e ad alto dosaggio.

Quando lo stress prende il sopravvento e genera nervosismo, è possibile ritrovare il buonumore e il perfetto relax fisico e mentale con Melissa Bluenesse e Zafferano affron presenti in questo integratore. Inoltre, Magnesio e Vitamina B6 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e al normale funzionamento del sistema nervoso, aiutando a recuperare energie.

V/Dream - Integratore con melatonina per dormire meglio

V / Dream è l?integratore per dormire che favorisce la qualità del sonno, riduce i risvegli notturni e velocizza i tempi di addormentamento anche nei soggetti che soffrono di insonnia grazie a 6 ingredienti mirati.

Melatonina e Triptofano perfezionano il ritmo sonno-veglia, Magnesio e Vitamina B6 riducono la stanchezza, mentre gli estratti vegetali di Ashwagandha ed Escolzia sono efficaci anche in caso di ansia e stress.

V/Care ? Integratore di collagene idrolizzato per capelli e unghie

V / Care è l?integratore di collagene da bere che aiuta a migliorare la struttura della pelle, aiutando a ridurre le rughe, e la salute di capelli e unghie grazie ai 9 ingredienti mirati e ad azione antiossidante.

Queste fiale da bere nutrono la pelle dall?interno grazie alla presenza di collagene idrolizzato VERISOL, Vitamina C, A e Calendula, agendo così sulla pelle e migliorandone l?elasticità, la struttura e la tonicità - nonché l?aspetto delle rughe - e sui capelli, rinforzandone l?aspetto e la struttura. Ma non solo. Grazie alla presenza di vitamine, Zinco, Biotina e Selenio, questo integratore contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e al mantenimento di pelle, unghie e capelli sani.

