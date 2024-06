In Italia case sempre più connesse e sicure

La rivoluzione tecnologica degli ultimissimi anni ha portato a una ridefinizione anche del concetto di sicurezza domestica: se in passato quest’ultimo era legato all’acquisto di porte blindate, serrature e inferriate per finestre, oggi, l’arrivo della domotica ha modificato le nostre esigenze rendendo telecamere wireless e device per l’automatizzazione della casa alla portata di tutti. Infatti, secondo l’Osservatorio Internet of Things del PoliMi, le soluzioni tech per proteggere le nostre abitazioni, come ad esempio videocamere, sensori per porte e finestre e serrature connesse, trainano il mercato Smart Home, con un tasso di crescita del +30% rispetto al 2022 e del +20% rispetto al 2021.

Un trend ormai consolidato che trova conferma anche nell’e-commerce, come rivela idealo. Il portale, con l’avvicinarsi delle vacanze estive, ha analizzato l’interesse dei nostri connazionali e dei principali mercati europei verso le categorie relative alla sicurezza domestica svelando l’influenza della tecnologia in questo settore, a scapito di strumenti più tradizionali, ormai superati o integrati.

In Italia spiccano le telecamere di sorveglianza

Parlando di sicurezza domestica, quindi, gli italiani sono sempre più attenti a soluzioni smart di ultima generazione per custodire i propri beni di valore anche se una minoranza pare non voler ancora rinunciare a strumenti più tradizionali. In questo scenario, secondo i dati raccolti da idealo, l’interesse dei nostri connazionali verte maggiormente su articoli dedicati al controllo da remoto: in base ai dati degli ultimi 12 mesi, in vetta alla classifica troviamo infatti le telecamere di sorveglianza, seguono in misura minore sistemi di allarme, centraline domotiche e casseforti.

Connessione e sicurezza domestica, un trend non solo italiano: come si comportano gli altri mercati europei?

Se in Italia spopolano le telecamere di sorveglianza, la tendenza ad introdurre nella propria casa sistemi domotici, volti a semplificarne la gestione e il controllo, è tutt’altro che un’esclusiva italiana. Dall’analisi svolta da idealo, che ha monitorato il trend nei principali mercati europei emerge infatti che l'interesse per il comparto sicurezza domestica, è di rilievo in tutta Europa.

I dati raccolti dal portale e relativi al periodo giugno 2023 - maggio 2024, svelano infatti che, la categoria del comparto che genera maggiore interesse in Europa, così come in Italia, è quella delle telecamere di sorveglianza, con rispettivamente il 51% delle ricerche online nel Regno Unito (rispetto al totale registrato dal comparto), il 48,5% in Francia, il 43,5% in Spagna, il 26,5% in Germania e il 24% in Austria.

Case sempre più connesse: al centro della crescita ci sono anche maggiore accessibilità e possibilità di risparmio

Analizzando l’andamento dei prezzi negli ultimi dodici mesi, rispetto ai dodici mesi precedenti, idealo ha potuto constatare che, nonostante lo scenario attuale caratterizzato da rincari generali, il comparto della sicurezza domestica ha registrato una diminuzione dei prezzi medi per alcune categorie di prodotti. In particolare, per i dispositivi di registrazione c’è stato un calo di prezzo pari al 51%, troviamo poi le centraline domotiche (-18%), i sensori (-7%), i rilevatori di movimento (-6%) e le telecamere di sorveglianza (-5%).