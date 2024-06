Gli italiani e il futuro ipertecnologico: 1 su 2 pensa che la vita migliorerà

Lo stile di vita sempre più digitale degli italiani li ha resi sempre più curiosi ed esperti del mondo tech, divisi tra il desiderio di un futuro più smart e la curiosità rispetto alle tecnologie emergenti che già sono realtà. Questo è quanto emerge dai risultati della ricerca “Innovating the Future

Together: gli italiani e la vita quotidiana nel futuro ipertecnologico”, realizzata in collaborazione con AstraRicerche e presentata in occasione del Mastercard Innovation Forum 2024. La ricerca è stata condotta nel mese di giugno 2024 attraverso 1.236 interviste online su un campione rappresentativo di consumatori italiani nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Gli italiani, quando sono chiamati a votare il loro livello di digitalizzazione, hanno le idee chiare e si attribuiscono un voto medio complessivo di 7,29 su 10. Alla luce di quanto gli italiani stanno già sperimentando e di quanto si aspettano dal futuro, il 35,3% delle persone ritiene di trovarsi a vivere una vera e propria rivoluzione, al pari di quella Industriale o della prima Digitale, che segnerà una pietra miliare nella storia dell’umanità.

Guardando al futuro, la ricerca conferma un clima di ottimismo e di forte interesse tra i nostri connazionali. In questo contesto, le maggiori aspettative sono riposte nel mondo healthcare (54%), nella mobilità (37%), nello shopping (30%), nel lavoro (29,6%) e nello studio (28,6%). Emerge qui chiaramente il ruolo che gli italiani attribuiscono alle soluzioni tecnologiche chiamate ad agevolare la nostra vita. E questo si traduce nel desiderio verso applicazioni concrete quali un aiutante/maggiordomo al nostro servizio (37%), capace di sgravarci dalle faccende domestiche, così come un medico virtuale (36%) che si occupi del benessere mentale e fisico individuale, fino a IA e assistenti robot capaci di lavorare al nostro posto (29%).

Intelligenza artificiale

Nonostante gli italiani dichiarino di avere una conoscenza dell’IA piuttosto generica, con l’89,2% che ne sa più o meno qualcosa e solo il 6% con una conoscenza approfondita, il sentiment particolarmente positivo è generalizzato. Questa nuova tecnologia desta, infatti, interesse e curiosità per il 53,1% degli intervistati, mentre genera entusiasmo ed ottimismo per il 45% del campione.

Più della metà degli italiani (56%) ritiene l’IA “veramente intelligente”, tanto da essere in grado di replicare, o persino superare, l’intelligenza umana. Il 52,8% si mostra, inoltre, consapevole delle enormi opportunità dell’IA e ritiene che potrà essere un volano per l’economia italiana, convinti che in un Paese ad elevata presenza di PMI, l’Intelligenza Artificiale, a disposizione di tutti, potrà rappresentare l’elemento per fare il salto in avanti. Tra i vantaggi riconosciuti: l’ottimizzazione dei processi, la velocizzazione della fase di Ricerca & Sviluppo, la creazione di nuovi prodotti e in generale lo sviluppo del business. Gli ambiti che ne beneficeranno di più nei prossimi 4-5 anni saranno il modo di informarsi (62,4%), fare acquisti (57%), vivere (56,2%) e lavorare (52,7%). L’impatto sarà invece minore sul modo di divertirsi (41,4%), sulla politica (39,4%) e sulle relazioni personali (36,3%).