Risvegli dolci e piacevoli grazie alla lampada che riproduce alba e tramonto

Alzarsi e abbandonare il letto, soprattutto in inverno, non è semplice. Molti di noi hanno bisogno di numerose sveglie e a volte non servono neanche quelle. Per affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra è importante svegliarsi con delicatezza.

Un aiuto arriva dalle lampade che simulano l’alba e che assicurano un risveglio pieno di dolcezza senza il fastidioso rumore della sveglia. La lampada ci permette di essere più attivi già prima di scendere dal letto, perché cambia gradualmente le condizioni di luminosità dell’ambiente così da ingannare il cervello e fargli credere che il giorno sia già arrivato. Tra queste possiamo scegliere il modello della Philips.

Ideale soprattutto nelle stagioni più fredde come l’autunno e l’inverno, in cui la luce illumina le giornate solo poche ore, assicura un livello dell’ormone del sonno alto anche dopo che ci siamo svegliati.

In questo modo il nostro organismo sarà attivo durante tutto il giorno eliminando i disturbi del sonno o una diminuzione della volontà di affrontare i differenti impegni della giornata.

La lampada aumenta l'intensità della luce per un periodo di tempo regolabile: si va dall'ambra a una luce gialla brillante con un cambiamento lento che stimola il corpo in modo da svegliarsi naturalmente.

L’apparecchio, non è pensato solo per il risveglio, ma anche per accompagnarci durante il sonno. La simulazione del tramonto rilassa il corpo e lo prepara ad addormentarsi, diminuendo l’intensità della luce e dei suoni lentamente nel corso di un determinato periodo di tempo.

Se si utilizza la simulazione del tramonto o la funzione RelaxBreath +, lo spegnimento automatico disattiva la luce dopo il periodo stabilito, scegliendo il livello di luminosità ideale per leggere comodamente prima di andare a dormire.