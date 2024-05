Festa della Mamma: da Filotto due idee regalo luminosissime

In cerca di idee regalo per stupire la propria mamma in occasione della sua Festa? Ci ha pensato Filotto, brand che con il suo “creatificio” di luce in Toscana da, oltre 15 anni, coniuga creatività, sostenibilità, funzionalità, ironia e dinamismo ed è espressione della creatività tipicamente Made in Italy. Tavolotto Pop Hearth e Koso sono due soluzioni luminose nate per comunicare emozioni, creare atmosfere personalizzabili e aggiungere valore estetico agli ambienti e per questo perfette per metter d’accordo le mamme amanti del design e non solo.

Tavolotto Pop Hearth

Tavolotto Pop Hearth è un portalampade in silicone che, abbinato alla lampadina Cuore, diventa una vera e propria dichiarazione d’amore che brilla di luce propria. Un’unicità senza precedenti non solo perché dire “Ti Voglio Bene” con una luce non è poi così scontato, ma ancor di più perché non lo è stampare e decorare una lampadina in vetro: Filotto è infatti l’unico brand, a livello europeo, a detenere questo brevetto. Tavolotto può, quindi, far luce ogni giorno su una scrivania, ogni sera sul comodino o creare l’atmosfera ideale per una serata di binge watching condiviso, ma questi sono solo alcuni degli esempi d’utilizzo di questa lampada: proprio come tutti gli oggetti di Filotto anche Tavolotto lascia libertà di espressione e di utilizzo a seconda dell’esigenza o del gusto.

Prezzo suggerito al pubblico: 76,80 euro. Tavolotto è disponibile insieme alla lampadina Cuore nei colori: bianco, giallo, celeste e rosso.

Koso

Koso con il suo gioco di “magnetismi” che permette alla lampadina di essere spostata e orientata come si preferisce grazie al modulo magnetico per cui Filotto dispone del primo brevetto europeo, è la lampada perfetta per tutte quelle mamme che non si fermano mai e vogliono sempre cambiare la disposizione dei mobili. Koso nasce dalla collaborazione con la giovane designer Flavia Martignago. Koso è completo di una lampada Filotto verniciata dello stesso colore che può essere scelta tra:

- una Lucia, ideale per un’illuminazione puntuale;

- una Camo, perfetta se si cercano due punti luminosi: uno grande per fare luce e uno piccolo sufficiente per leggere così da evitare l’abbagliamento tipico del Led;

- una Sofia che fa luce generalizzata, ma confortevole;

- una Puncto, che con il suo globo parzialmente colorato permette di evitare l’abbagliamento, mantenendo comunque una luce diffusa.

Prezzo suggerito al pubblico: 163 euro e 148 euro per l’opzione con la lampadina Puncto. Koso e le lampadine sono disponibili nei colori: bianco, panna, nero, rosso, arancione, giallo, grigio e verde.

