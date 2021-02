La lavasciuga della Bissell è l’alleato per pulire casa semplicemente

Nell’ultimo anno abbiamo trascorso molto tempo in casa: è diventata il nostro ufficio e il luogo in cui trascorriamo il tempo libero, circondati dall’affetto della famiglia. Per questo motivo, riuscire a mantenere l’ordine e la pulizia è diventato importantissimo e la tecnologia ci è venuta in soccorso. Avere un ambiente pulito e privo di germi diventa semplice e veloce con il nuovo CrossWave Cordless Max della Bissell un alleato per avere pavimenti sempre puliti e in ordine, senza fatica.

L’apparecchio aspira, lava e asciuga in una sola passata fino a 100 mq di pavimenti e tappeti, ma con la massima libertà che solo un aspirapolvere cordless può assicurare grazie all’autonomia fino a 30 minuti della batteria. Un elettrodomestico ideale da inserire nella nostra routine quotidiana che permette di avere un ambiente sano in poco tempo e che ci permette di dedicarci ai nostri hobby.

Pensato per le giovani coppie, per i single o per le famiglie numerose, CrossWave Cordless Max è sempre a portata di mano ed è in grado di rimuovere cibo rovesciato, briciole, residui, impronte e tutti i pasticci creati dai bambini o dagli animali domestici.

Per ottenere la massima praticità CrossWave Cordless Max offre un ciclo automatico di autopulizia con il semplice tocco di un pulsante e un rullo-spazzola XL multi superficie per raggiungere con maggiore facilità ogni angolo e bordo. Grazie alla tecnologia a due serbatoi, la soluzione detergente e l'acqua sporca non si mescolano mai, garantendo ogni volta una passata fresca e pulita.

Sempre pronto all’azione, la sua base di ricarica è anche una stazione di pulizia. Dopo ogni utilizzo, è sufficiente aggiungere dell'acqua nel vassoio e premere il pulsante di controllo autopulente, il dispositivo pulirà e risciacquerà automaticamente il rullo della spazzola e rimuoverà eventuali residui.

CrossWave Cordless Max della Bissell è la soluzione definitiva per chi vuole avere un ambiente pulito, ma non rinuncia al tempo libero!