La lavastoviglie Electrolux ComfortLift Serie 900 ideale per lavare piatti e stoviglie risparmiando acqua

Complici la stagione estiva e il caldo, l’uso dell’acqua in casa aumenta. Basti pensare che l’Italia è al primo posto in Europa per il consumo pro-capite: ogni italiano ne utilizza circa 245 litri al giorno. Gran parte dell’acqua viene impiegata durante docce e bagni, ma anche per le pulizie domestiche e nei lavaggi con lavatrice e lavastoviglie.

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, però, utilizzare la lavastoviglie può risultare più ecologico rispetto a lavare a mano i piatti: una lavastoviglie, infatti, è in media quattro volte più efficiente in termini di utilizzo di acqua usata per coperto e consuma solo un terzo di energia. La tecnologia, poi, può offrire un ulteriore aiuto.

Electrolux, brand svedese leader nel settore degli elettrodomestici da sempre impegnato sul fronte della sostenibilità, ha sviluppato la nuova lavastoviglie integrata ComfortLift Serie 900 proprio per permettere al consumatore di optare per uno stile di vita più responsabile, risparmiando acqua ed energia senza fatica.

Grazie all’interfaccia touch sliding QuickSelect, impostando il mix di potenza e durata del lavaggio preferito, viene fornito, attraverso un Ecometro molto intuitivo, un riscontro immediato sul consumo di acqua ed energia: gli utenti vengono incoraggiati a compiere scelte energetiche più sostenibili e guidati alla selezione di opzioni più eco-friendly.

Questo innovativo modello di lavastoviglie è dotato della funzione ExtraHygiene, che rimuove oltre il 99,9999% di virus e batteri dalle stoviglie³; mentre il Mulinello Satellitare, con la sua doppia rotazione, assicura la perfetta pulizia di tutte le stoviglie indipendentemente da come sono state caricate.

Un ulteriore elemento che fa di ComfortLift Serie 900 una lavastoviglie orientata al risparmio idrico è l’ampia capienza. È dotata, infatti, di una vasca XXL in cui sono presenti il vassoio portaposate MaxiFlex e il sistema GlassCare per proteggere i calici, anche in cristallo, grazie ai supporti SoftGrip e SoftSpike che sorreggono i bicchieri in modo sicuro.

Dieci minuti prima della conclusione, la funzione AirDry permette all’aria di circolare nel vano: la porta si apre automaticamente e, con un ridotto consumo di energia, l’asciugatura di stoviglie e utensili risulta perfetta, senza necessità di passare alcun panno. La tecnologia ComfortLift, infine, facilita il carico e scarico di piatti, bicchieri e posate grazie al cestello inferiore che raggiunge un’altezza ergonomica.

Tutte le lavastoviglie Electrolux, inoltre, possono essere alimentate anche con acqua calda disponibile in rete, riducendo i consumi fino al 35% di energia e fino a 15 minuti di tempo rispetto a una lavastoviglie alimentata con acqua fredda.

Queste funzioni e tecnologie innovative aiutano l’utente in modo semplice a vivere anche il momento del lavaggio nel pieno rispetto dell’ambiente; una consapevolezza che, mai come in questo momento, segnato dalla crisi idrica, è importante acquisire, abbracciando uno stile di vita più sostenibile.