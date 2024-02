Nuova lavatrice Indesit: bassi consumi e tempi di stiratura ridotti

Tra le varie faccende domestiche, stirare è da molti considerato come uno dei compiti più impegnativi e a cui è necessario dedicare molto tempo.

Indesit ha, quindi, ideato la nuova lavatrice Innex con il programma “Push&Go Steam” che, grazie alla Steam Technology, facilita la stiratura dei capi lavati. Grazie a un semplice pulsante blu è possibile avviare un ciclo di lavaggio a 30°C che dura meno di un’ora; durante gli ultimi 15 minuti del ciclo, il vapore viene introdotto nel cestello così da rendere i tessuti più morbidi in vista della successiva stiratura.

Il vapore utilizzato alla fine del ciclo di lavaggio consente di eliminare in modo efficace le pieghe più marcate sui tessuti. Questo permette di stirare camicie, lenzuola o il resto del bucato, riducendo i tempi di stiratura del 30%, secondo le dichiarazioni dell’azienda.

I benefici del vapore sono sfruttabili anche attraverso due ulteriori programmi speciali: Cotone + Vapore e Camicie + Vapore (40°C).

Nuovi programmi

Oltre alla funzione Steam, la nuova lavatrice Innex soddisfa anche un’altra esigenza comune: quella di ottenere i massimi risultati contro le macchie attraverso lavaggi brevi, che consentono anche un risparmio energetico. Ecco perché questo elettrodomestico offre tre nuovi programmi “Extra Rapidi” a pieno carico, che durano meno di un’ora come il “Pieno Carico 45 min” per lavare anche le macchie più ostinate e il “Rapido 20 min”, ideale per i carichi più piccoli di bucato come l’abbigliamento sportivo.

Per chi sceglie il detersivo in formato Pods, la nuova lavatrice Innex prevede un ciclo DashPods speciale ottimizzato per l'utilizzo di questo tipo di detergenti, che promette ottimi risultati a 30°C in appena un’ora.

La nuova lavatrice Innex integra alte performance di lavaggio con l’efficienza energetica. Supporta, infatti, un motore inverter che assicura un'elevata efficienza energetica e riduce le vibrazioni garantendo maggiore silenziosità. Inoltre, il sensore “Water Balance Plus” permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito.

Caratteristiche tecniche e prezzo

Di seguito ulteriori caratteristiche della nuova lavatrice Indesit Innex:

Modello BWE 91496X WKV IT - 9KG, 1400 giri/min

Classe energetica A

Rumorosità di 78 dB

Partenza ritardata 24h

17 programmi

Dimensioni (AxLxP): 85 x 59,5 x 63 cm

Prezzo al pubblico suggerito: 449 euro iva inclusa