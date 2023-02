Vieni a conoscere i nuovi personaggi Lego Friends e i loro bellissimi set

I set Lego appassionano grandi e bambini e quelli a tema Friends hanno conquistato tutti i piccoli che non vedono l’ora di vivere appassionanti avventure con i loro personaggi preferiti.

L’azienda danese di mattoncini, ha in serbo per i suoi fan nuove minifigure che andranno ad affiancare quelle già esistenti di Mia, Olivia, Stephanie, Emma e Andrea, tutti ormai cresciuti e soprattutto con una marcia in più. Sì, perché i nuovi personaggi Lego Friends sono molto attenti al tema della diversità tanto caro ai bambini e ai genitori.

Pronti a scoprire i nuovi personaggi della serie Lego Friends?

Aliya

Aliya ama la scuola, lo studio ed è l’amica che tutti vorrebbero avere perché è pronta a incoraggiare le persone a cui vuole bene. Grande appassionata di nuoto, ama andare a cavallo insieme alla sua amica Autumn. Per vivere le avventure di Aliya, la sua camera da letto è il luogo ideale in cui organizzare un pigiama party con Paisley. La passione di Aliya per lo studio si nota subito dal computer portatile, dal libro, dal telefono, dalla lampada e da un trofeo, oltre a diversi progetti scolastici. I piccoli potranno immaginare di bere una bevanda calda sul tavolino a forma di nuvola, giocare con Aira il cagnolino di Aliya, oppure guardare un film o leggere una storia con Paisley, mentre la stessa Aliya è seduta alla scrivania sulla sua sedia girevole. Il set è arricchito da istruzioni presenti nell’app Lego Builder in cui sono compresi anche strumenti interattivi per ingrandire e ruotare i modelli 3D oppure salvare i set e monitorare i progressi.

Autumn

Vivere all’aria aperta è la passione di Autumn che non vede l’ora di affrontare mille avventure insieme ai suoi amici, infatti in sua compagnia tutti si sentono più coraggiosi. Attenta alla tutela dell’ambiente, ama gli animali e vive insieme alla madre Mia. Il set lego della Casa di Autumn è formato da due piani e comprende una cucina, un soggiorno, una sala da pranzo, un bagno, la camera da letto di Autumn, un balcone con telescopio, un'area salotto all'aperto e una piccola stalla per cavalli giocattolo. Potete aiutare Leo a raccogliere le mele dall’albero, preparare gustose trote insieme a Mia o spazzolare i cavalli in compagnia di Aliya.

Leo e Liann

Da poco trasferito ad Heartlake City, Leo ha trovato subito gli amici con cui condividere le sue passioni e trascorrere il tempo libero perché è la persona che si preoccupa sempre per te. Amante del calcio e della cucina potete divertirvi con lui e con Liann nel chiosco delle ciambelle. Proprio Liann, è un’inguaribile ottimista che travolge chiunque con il suo entusiasmo e la sua simpatia anche se a volte proprio per la sua esuberanza finisce nei guai. Il playset con uno scooter giocattolo e il negozio di ciambelle è pronto per essere decorato con le deliziose donuts. I clienti potranno gustare dissetanti succhi di frutta e le immancabili ciambelle comodamente seduti al tavolino.

Nova

Se volete essere informati sulle ultime tendenze, allora Nova è l’amica che fa per voi. Premurosa e affettuosa con il suo cane Pickle, è una popolare live streamer. Infatti, va pazza per il bubble tea la bevanda più cool della città e non riesce proprio a resistere al negozio mobile ispirato al tè. Una volta raggiunto il chiosco ambulante con il suo monopattino elettrico non vede l’ora di assaporare la sua bibita preferita seduta al tavolo in compagnia della simpatica mascotte.

Olly e Pausley

Olly è sempre disponibile ad aiutare gli altri e farebbe di tutto per accontentare i suoi amici, anche a costo di risultare un po’ invadente. Fortunatamente ha al suo fianco Paisley l’amica che ti ascolta in ogni occasione anche se è un po’ timida. La sua più grande passione è cantare con la voce straordinaria che ha. Entrambe amano avere i capelli all’ultima moda e non vedono l’ora di sperimentare nuovi tagli nel set Lego parrucchiere. Oltre ad aree di lavaggio e una lampada termica, il set include anche la possibilità di scambiare i capelli e l'espressione facciale per mostrare look diversi nel confronto prima-dopo.

Zac

Bravo in tutto, è l’amico che vi spinge a dare il meglio di voi. Appassionato di anime e di arti marziali adora giocare ai videogiochi con Nova. I due non perdono occasione di sfidarsi a casa di Nova nella sua cameretta, da veri gamer. Completa di laptop 2 monitor e ventole al neon, un gamepad, una sedia da gaming, un microfono, e una decorazione a forma di teschio, questa stanza è il luogo perfetto per gli amanti dei videogiochi. Ma c’è anche un angolo dedicato all’amato cagnolino Pickle come ad esempio il banco da lavoro con martello e chiave per riparare le ruote del trasportino, cibo e acqua, e una rampa per farlo salire sul letto.

