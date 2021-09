Home3000, la libreria che coniuga efficienza e design

Le librerie sono fondamentali per avere i libri in ordine e a portata di mano, vediamo il modello “invisibile” per dare un tocco in più alla stanza

Gli amanti di romanzi e racconti non vedono l’ora di leggere le ultime uscite e di acquistare i libri dei loro autori preferiti, che poi devono essere sistemati all’interno della libreria.

In commercio esistono differenti tipologie di mobili, per arredare casa e cambiano in base alle dimensioni e allo stile della stanza.

Che sia per la camera da letto o il salotto, le librerie devono riuscire a coniugare design ed efficienza ed accogliere i libri in modo funzionale.

Se amate lo stile essenziale e volete mettere in evidenza i vostri volumi, la libreria adatta è quella di home3000. Il modello invisibile, è realizzato in metallo e donerà un piacevole aspetto alla stanza perché i libri sembreranno sospesi alla parete.

Perfetta per chi ha poco spazio, questa libreria si fissa a breve distanza dalla parete, così da essere nascosta dai libri e donare un piacevole effetto. I ripiani possono essere montati l’uno sopra l’altro oppure sfalsati, dipende solo dai vostri gusti e dallo spazio a disposizione sulla parete.

Adatta a libri di profondità fino a 22 cm, è in grado di regge fino a 10 kg per ripiano! Disponibile in due colori, nero e bianco potete scegliere tra la misura piccola o grande.

Funzionale e versatile questa

libreria può essere utilizzata anche per altri oggetti, dovete solo dare libero sfogo alla vostra fantasia. Infatti, può essere montata su piccole aree a parete, come ad esempio tra una porta e un angolo della camera, grazie agli scaffali non collegati tra di loro.

Il set formato da sei ripiani permetterà di leggere in modo facile i titoli dei libri sul dorso, non dovete fare altro che prendere quello che vi piace di più e iniziare a rilassarvi.